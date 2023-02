Familienbund: Medienkompetenz von Kindern beginnt bei den Eltern!

Safer Internet Day 2023 - Kinder auch in der virtuellen Welt an der Hand nehmen

Wien/St.Pölten (OTS) - „Wir leben in einer Umbruchszeit. Die digitale Welt prägt unser Weltverständnis und unsere Gesellschaft. Das Internet mit all seinen Chancen und Risiken ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken“, unterstreicht Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier anlässlich des "Safer Internet Day 2023" die Entwicklung der letzten Jahre. „Umso wichtiger ist es, auch Eltern mit den entsprechenden Medienkompetenzen auszustatten, um ihre Kinder gut in der digitalen Welt begleiten zu können“, so Baier weiter.

„Mit Medienkompetenz ist nicht nur der Umgang mit technischen Endgeräten gemeint, sondern vielmehr das Einschätzen und Bewerten von Beiträgen“, erklärt der Familienbund-Präsident und führt aus: „Genauso wie in der analogen Welt, wo Kinder in die Selbstständigkeit Schritt für Schritt begleitet werden, sollte dies ebenso in der virtuellen Welt passieren. Als verantwortungsbewusste Eltern müssen wir einerseits zeigen, dass wir Interesse an den Lebenswelten unserer Kinder haben, und andererseits im Blick haben, welche Inhalte für die positive Entwicklung unserer Kinder zuträglich sind. Auch im analogen Alltag lassen wir Kinder nicht alleine sondern nehmen sie an der Hand. So soll es auch auf den unterschiedlichen Plattformen im Internet sein“, zeigt Baier auf.

„Die verpflichtende digitale Grundbildung ab der 5. Schulstufe ist ein wichtiger Schritt. Doch Medienkompetenz setzt viel früher ein und ist auch sehr stark durch das Vorbild im Elternhaus geprägt. Deshalb setzt der Familienbund österreichweit auf Elternbildung zu diesem Thema. Auch bei der Entwicklung des neuen Eltern-Kind-Passes sollte die Elternbildung für digitale Fragen berücksichtigt werden“, schließt Familienbund-Präsident Mag. Bernhard Baier.

