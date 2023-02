Die Betriebseinnahmen von GWM im Jahr 2022 übersteigen 137,3 Milliarden CNY

Baoding, China (ots/PRNewswire) - Am 2. Februar veröffentlichte GWM eine vorläufige Gewinnschätzung für 2022: GWM erzielte ein Rekordhoch bei den Betriebseinnahmen. Mit den 137,351 Milliarden CNY im Jahr 2022 hat das Unternehmen zum vierten Mal die Marke von 100 Milliarden CNY überschritten, während der den Anteilseignern zuzurechnende Nettogewinn mit 8,279 Milliarden CNY im Jahresvergleich um 23,09 % gestiegen ist.

In dem komplexen und sich ständig verändernden Umfeld des Jahres 2022 hat GWM weiterhin Rekordumsätze und -verkäufe in den Auslandsmärkten erzielt, ein beträchtliches Gewinnwachstum verzeichnet, den Produktmix kontinuierlich optimiert und die Marke auf Premium-Niveau gehoben, um so einen nachhaltigen und gesunden Trend aufrechtzuerhalten.

Auch die Auslandsverkäufe von GWM erreichten ein Rekordhoch. Die 173.200 Einheiten, die 2022 im Ausland verkauft wurden, bedeuten einen Anstieg um 21,28 % im Vergleich zum Vorjahr. Die für 2022 angekündigte weltweite Markenstrategie „ONE GWM" wird dazu beitragen, den globalen Markt auszubauen.

Im Jahr 2022 sind die Aufwertung des Produktmixes und die Steigerung des Markenwerts bemerkenswert. Der durchschnittliche Stückpreis von 128.700 CNY zeigt einen Anstieg von 20,8 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei die Abverkaufsquote für mehr als 200.000 CNY kostende Modelle auf 15,27 % gestiegen ist. Der Verbreitungsgrad von intelligenten Modellen hat 86,17 % erreicht.

Der hervorragende Produktmix ist das Ergebnis der beharrlichen Investitionen in starke FuE im Technologiebereich. Nach dem langjährigen Prinzip der Überinvestition in FuE strebt GWM das vollständige Eigentum an der Kerntechnologie an. Die tatsächliche Stärke der „Technologie-GWM" wird weiter konsolidiert, um ein stärkeres Ökosystem zu schaffen und mehr Modelle mit neuer Energie und intelligenter Technologie auszustatten.

Im Bereich der neuen Energien hat GWM die reinen Elektro-, Hybrid- und Wasserstofftechnologien weiter vorangetrieben, das erste Upgrade des intelligenten DHT auf den Weg gebracht und mehr als zehn neue Energieprodukte wie den HAVAL H6 PHEV, WEY Coffee 01 und einige neue ORA-Modelle eingeführt. Als die beschleunigende Intelligenz auf dem Gebiet im Jahr 2022 werden mehr als 200.000 Fahrzeuge mit Coffee Intelligence verkauft, und die kumulative Kilometerleistung des mit Coffee Intelligence unterstützten Fahrsystems übersteigt 25 Millionen Kilometer.

Im Jahr 2023 wird sich GWM stärker auf die Hauptkanäle des Automobilmarktes konzentrieren, um mit einer umfassenden Erneuerung direkt auf die Bedürfnisse der Benutzer einzugehen. Im Laufe des Jahres werden voraussichtlich mehr als zehn weitere neue Energieprodukte auf den Markt kommen.

GWM wird die Umgestaltung des Marketingsystems weiter vorantreiben, indem es sich verstärkt auf überlegene Ressourcen konzentriert und die strategische Koordination verstärkt. Insbesondere im Hinblick auf die Markenstrategie wird „ONE GWM" umfassend überarbeitet. Im Jahr 2023 wird das Unternehmen weiterhin die Technologie als Grundlage nutzen, um die Produktstärke kontinuierlich zu verbessern und die Systemeffizienz durch Innovationen voranzutreiben, um das jährliche Absatzziel von 1,6 Millionen Einheiten zu erreichen.

