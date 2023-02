SPÖ-Deutsch: „Kickl überschreitet mit kaum verhülltem Gewaltaufruf gegen Bundespräsident Van der Bellen jede Grenze!“

Brutal- und Hetz-Rhetorik der FPÖ vergiftet gesellschaftliches Klima und birgt enorme Gefahren

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch verurteilt heute, Montag, die ungeheuerlichen Aussagen von FPÖ-Chef Kickl aufs Schärfste. „Nach den hetzerischen Äußerungen von FPÖ-Landesrat Waldhäusl, die einen Angriff von Rechtsextremen auf eine Wiener Schule zur Folge hatten, hat FPÖ-Obmann Kickl sogar noch eins draufgesetzt und mit seinem kaum verhüllten Gewaltaufruf gegen Bundespräsident Van der Bellen jede Grenze überschritten“, so Deutsch, der Kickls Aussage, er werde dem Bundespräsidenten „den Schädel gerade richten“, als „vollkommen inakzeptabel“ bezeichnet. „Der offen ausgelebte Rassismus der FPÖ und das Schüren von Hass und Verbreiten von Hetze verdeutlichen die fortschreitende Radikalisierung der Blauen. Dass Kickl immer weiter eskaliert und selbst vor kaum verhüllten Gewaltaufrufen nicht mehr zurückschreckt, ist brandgefährlich“, so Deutsch, der betont: „Die Geschichte hat uns gelehrt, dass auf Worte Taten folgen. Die Brutal- und Hetz-Rhetorik der FPÖ vergiftet das gesellschaftliche Klima im Land und birgt enorme Gefahren“, so Deutsch, für den klar ist, dass „Kickl die volle Verantwortung für seine Aussagen und die daraus resultierenden Folgen trägt“. ****

„Dass rechtsextreme Stiefeltruppen den von der FPÖ gesäten Hass auf die Straßen tragen und sogar Kinder und Jugendliche in ihren Schulen attackieren, macht fassungslos“, sagt Deutsch, der eindringlich vor einer „Eskalationsspirale“ aus menschenverachtenden Aussagen und politischer Gewalt warnt. „Kickl und Co. müssen endlich zur Besinnung kommen und ihre Hetz-Rhetorik einstellen“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) ls/bj

