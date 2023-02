SJ-Stich/Toumi: “Hass und Hetze haben keinen Platz in Wien!”

Aktion der Sozialistischen Jugend vor der FPÖ-Zentrale in Wien

Wien (OTS) - “Die FPÖ hat es wieder einmal geschafft, sich selbst in Sachen Widerwärtigkeit mit der Aussage von Gottfried Waldhäusl zu überbieten. Scheinbar hat die FPÖ auch kein Problem damit, dass sich nach Waldhäusls Aussagen Rechtsextreme dazu berufen gefühlt haben, die Schule der besagten Schüler*innen mit ihrem Propagandamaterial vollzumüllen. Es zeigt sich: Die FPÖ ist eine menschenverachtende Partei, die von Rassismus durchzogen ist und selbst vor Schulkindern keinen Halt macht. Wir sagen: Kein Fußbreit dieser Hetze!”, so Rihab Toumi, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien und Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich im Rahmen einer Kundgebung vor der FPÖ-Zentrale in Wien.

Toumi macht deutlich, dass man der rassistischen Hetze der FPÖ keinen Millimeter Platz lassen wird. „ Wien bleibt Wien – und das in all seiner Vielfältigkeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass solche Aussagen unwidersprochen bleiben. Darum stehen wir auf der Straße. Heute, sowie an jedem anderen Tag. Für uns ist klar: Alle Menschen haben Platz in Wien – im Gegensatz zur FPÖ und ihren rechtsextremen Gruppen.“

Für Stich zeigt auch die FPÖ-interne Reaktion auf die Vorfälle, dass die FPÖ eine durch und durch rechtsextreme Partei ist. „Gottfried Waldhäusl hat mit seinem ekelhaften Sager einer gesamten Schulklasse vor deren Augen das Existenzrecht abgesprochen. Nach einer solchen Aussage müsste es selbst in der FPÖ Rücktrittsaufforderungen hageln. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Waldhäusl bekommt von seinen Parteikolleg*innen, etwa von FPÖ-Generalsekretär Schnedlitz, sogar noch Rückenstärkung. Hier zeigt die FPÖ wieder einmal ihre rechtsextreme Fratze. Klar ist auch, dass mit einer derartigen Partei kein Staat zu machen ist“, so Stich abschließend.

