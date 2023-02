Acadian Plant Health™ lanciert neue Markenvision für schnelle innovative Lösungen zur Unterstützung der nachhaltigen weltweiten Nahrungsmittelproduktion

Dartmouth, Nova Scotia (ots/PRNewswire) - Acadian Plant Health™ kündigte heute „Sea Beyond" an, die neue Markenvision des Unternehmens, die darauf abzielt, die Branche für Biostimulanzien mit technologischen Lösungen zu versorgen, die auf ein durch den Klimawandel stark belastetes landwirtschaftliches Produktionssystem reagieren.

„Die Einführung von „Sea Beyond" steht für unsere neue Vision, unsere Führungskompetenz und unser Engagement für die Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Lösungen für die weltweite Landwirtschaft. „Mit Sea Beyond stellen wir konventionelles Denken in Frage, indem wir über den Tellerrand schauen (‚see beyond') und prüfen, wie die Biostimulanzienindustrie landwirtschaftliche Lösungen liefert, die auf die wachsende weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln und den Klimawandel reagieren."

Die Ankündigung baut auf der Spitzenposition des Unternehmens im weltweiten Biostimulanzien-Sektor auf und macht es zum führenden Unternehmen im Bereich des abiotischen Stressmanagements bei Nutzpflanzen mit patentierter Algen-Kerntechnologie. Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit von Acadian Plant Health liefert wissenschaftlich fundierte Lösungen aus dem Meer für das Land, die nachweislich den durch Faktoren wie Trockenheit, Hitze, Kälte, Salzgehalt und Nährstoffmangel verursachten Stress für die Pflanzen verringern und gleichzeitig die Produktivität der Pflanzen erhalten und verbessern. Die Produkte von Acadian Plant Health werden als einzigartige Wirkstofflösungen konzipiert und entwickelt, die sowohl eigenständig als auch in Verbindung mit anderen Technologien zur Lösung wichtiger landwirtschaftlicher Herausforderungen eingesetzt werden können.

„Je mehr wir mit unseren Kunden gesprochen haben, desto klarer wurde, dass es ein falsches Verständnis von entweder/oder gibt, wenn es um Leistung und Nachhaltigkeit geht", erklärt Gibson. „Es herrscht die Auffassung, dass man mit ‚umweltfreundlichen' Produkten nicht den gewünschten Ertrag erzielen kann. Wir stellen dieses konventionelle Denken jedoch in Frage. Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnerunternehmen versprechen unsere Biostimulanzien ertragreichere Pflanzen auf nachhaltige Weise. Das haben wir in den letzten 40 Jahren wissenschaftlich bewiesen", so Gibson. „Als Branche müssen wir jetzt über den aktuellen Stand der landwirtschaftlichen Betriebsmittelindustrie hinausblicken und Lösungen mit einer hochwertigen Technologie zur Steigerung der Pflanzenproduktivität anbieten, die sich von einem peripheren Zusatzprodukt zu einem wesentlichen Bestandteil der nachhaltigen Landwirtschaft entwickelt. Die Welt verändert sich, und es ist bekannt, dass sich die Dinge auf globaler Ebene ändern müssen. Ein Unternehmen kann das nicht alleine stemmen. Wir müssen zusammenarbeiten, um die Nachhaltigkeit zum Wohle der Pflanzen und der Umwelt zu fördern."

Acadian Plant Health ist eine Abteilung von Acadian Seaplants Limited™ – dem weltweit größten unabhängigen Unternehmen für die Ernte, den Anbau und die Extraktion von Meerespflanzen. Acadian ist ein international führender Anbieter von nachhaltigen, wissenschaftlich fundierten biologischen Lösungen für hochwertige Nutzpflanzen. Das Unternehmen hat sich der Vermarktung patentierter innovativer Produkte verschrieben, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und regenerativer Landwirtschaft liegt. Die Produkte von Acadian Plant Health werden für über 100 Nutzpflanzen in mehr als 80 Ländern weltweit eingesetzt.

