RHI Magnesita Werk Radenthein rüstet sich für Energieengpass

Seit Beginn der Energiekrise in Europa werden in der Feuerfestindustrie alle Hebel in Bewegung gesetzt, um russisches Erdgas durch alternative Energiequellen zu ersetzen.

Wien (OTS) - RHI Magnesita, der Weltmarkführer für Feuerfestprodukte und -lösungen, hat heute im Werk Radenthein einen entscheidenden Schritt in Sachen Unabhängigkeit von russischem Erdgas gesetzt: es wurde die neue LPG (Flüssiggas) - Anlage am Werksgelände in Betrieb genommen, die flexibel bis zu 34% des Erdgasbedarfes im gesamten Werk ersetzen kann.



„Um die Produktion und damit unseren Standort zu sichern, haben wir bereits im Sommer die Umstellung auf Flüssiggas beschlossen und die Aggregate bestellt“, erklärt Werksleiter Heimo Wagner.

Dafür hat das Unternehmen in Radenthein über eine Million Euro in die Hand genommen, um bestehende Anlagen umzurüsten und den neuen Flüssiggastank und weiteres Equipment zu installieren. Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 100.000 Litern (entspricht ca. 42 Tonnen LPG), ist ganze 17,5 Meter lang und weist einen Durchmesser von drei Metern auf. Aufgrund seiner Größe und aus Sicherheitsgründen wurde der Tank unterirdisch untergebracht.

Fotos der Installation sind zur freien Verwendung verfügbar (Credit: RHI Magnesita / Christian Kalt).



Über das RHI Magnesita Werk Radenthein

Das Werk in Radenthein – das bereits seit 1899 besteht – ist die ”Digital Flagship Plant” des weltweit agierenden Unternehmens. In Radenthein werden Spezialprodukte für die Feuerfestindustrie hergestellt, die in allen Bereichen der Stahl- und Nichteisenindustrie Anwendung finden. Seit 2020 wurden über 50 Millionen Euro in das Werk Radenthein investiert, das heute zu einem der modernsten seiner Art weltweit gilt. Im Endausbau können im Werk Radenthein über 100.000 Tonnen an Produkten pro Jahre hergestellt werden.

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind. Wir meistern Hitze für globale Industrien, um ein modernes, nachhaltiges Leben zur ermöglichen. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und den leistungsorientierten Gesamtlösungen, bedient RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit mit rund 12.000 MitarbeiterInnen in 28 Produktionswerken sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten. Um in wachsenden Märkten zu expandieren, strebt RHI Magnesita den Ausbau der Führungsposition in Bezug auf Umsatz, Größe, Produktportfolio sowie geografischer Präsenz an.

Die Aktie des Unternehmens notiert mit einem Premium-Listing an der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an, mit einer Zweitnotierung an der Wiener Börse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhimagnesita.com

Rückfragen & Kontakt:

Christoph Humitsch

Spokesperson

0043 699 1870 6608

Christoph.Humitsch @ rhimagnesita.com



Susanne Moser-Guntschnig

Corporate Communications Europe, CIS & Turkey

0043 699 1870 6591

Susanne.Moser @ rhimagnesita.com