Klimaaktion morgen am Stephansplatz – Weltkugel wird gegessen

Um darauf hinzuweisen, wie sehr der Konsum von Tierprodukten die Klimakrise befeuert, essen Aktivist:innen Steaks von einem 1 m großen Globus

Wien (OTS) -

Wann: Dienstag 7. Februar 2023, 10.30 - 11.30 Uhr

Wo: 1010 Wien, Stephansplatz

Was: Aktivist:innen essen Steaks von einer großen Erdkugel



Der Konsum von Tierprodukten, allen voran Fleisch und Kuhmilch, ist laut IPCC-Berichten bis zu einem Drittel für den Klimawandel verantwortlich. Wären Menschen rationale Wesen, müsste die Schlussfolgerung klar sein: vegan fürs Klima. Wenig ist einfacher, würde man meinen, als keine Tierprodukte mehr zu essen. Doch dagegen spricht die offenbar bei Menschen so tief verankerte Lust, sodass selbst die allgegenwärtigen Klima-Aktivist:innen diesen Aspekt nicht in den Vordergrund stellen. Deshalb will der VGT mit dieser Aktion darauf aufmerksam machen, wie eng Tierschutz und Klimaschutz zusammenhängen.

Einladung zur Klimaaktion – Weltkugel wird gegessen

Um darauf hinzuweisen, wie sehr der Konsum von Tierprodukten die Klimakrise befeuert und damit die Erde bedroht, essen Aktivist:innen Steaks von einem 1 m Durchmesser Globus

Datum: 07.02.2023, 10:30 - 11:30 Uhr

Ort: Stephansplatz

1010 Wien, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2023/news20230206mn_2.php

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at