Ernst-Dziedzic/Grüne zu Erdbeben in Syrien und der Türkei: Betroffene Region braucht internationalen Akt der Solidarität

Wien (OTS) - "Die Lage ist dramatisch. Das Gebiet wird ohnehin schon von Krieg und Krisen gebeutelt und jetzt stürzt auch noch buchstäblich der Himmel über den Menschen ein. Mein Beileid gilt den Hinterbliebenen der vielen Opfer. In der jetzigen Situation ist es wichtig, dass zügig Hilfe ankommt, um möglichst viele Verschüttete zu retten. Die internationale Gemeinschaft muss hier in einem Akt der Solidarität rasch reagieren“, sagt die Sprecherin der Grünen für Außenpolitik, Menschenrechte und Migration, Ewa Ernst-Dziedzic, zu den schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei.

Die Abgeordnete befindet sich gerade in der Region und wird in zwei Tagen auch in Erbil eintreffen, wohin auch viele Menschen evakuiert werden. Gerade in der betroffenen Region seien über vier Millionen Flüchtlinge angesiedelt, merkt die Migrationssprecherin an: „Mit dieser Naturkatastrophe gerät die sicherheitspolitisch ohnehin schon geforderte Region noch mehr ins Wanken. Wir müssen jetzt alles tun, um im Rahmen des Möglichen für Stabilität zu sorgen“, sagt Ernst Dziedzic.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at