Kick-off zum ORF-1-Event „Dancing Stars“ im Lorely-Saal in Wien

Die Tanzpaare der 15. Staffel

Wien (OTS) - Der Ballroom wird wieder eröffnet! Omar Khir Alanam & Kati Kallus, Michael Buchinger & Herbert Stanonik, Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek, Corinna Kamper & Danilo Campisi, Hannes Kartnig & Catharina Malek, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Alexander Pointner & Manuela Stöckl, Martina Reuter & Nikolaus Waltl sowie Karina Sarkissova & Dimitar Stefanin sind die zehn „Dancing Stars“-Paare, die ab dem 3. März 2023 freitags live um 20.15 Uhr in ORF 1 bei der 15. Staffel des ORF-1-Tanzevents alles geben, um die Jury und das Publikum mit ihren Auftritten zu begeistern. Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurden sie heute, am 6. Februar, von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll im Lorely-Saal in Wien.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „TV-Events in der Größenordnung von ‚Dancing Stars‘ gibt es in Österreich nur im ORF. Freuen wir uns auf unterhaltsame und spannende Momente mit einer außergewöhnlich abwechslungsreichen Starbesetzung im bekanntesten Ballroom des Landes. Mein Dank gilt dem gesamten Team und allen voran den Mitwirkenden, die in den kommenden Wochen tänzerisch und wohl auch körperlich vor der Herausforderung ihres Lebens stehen.“

ORF-Unterhaltungschef Alexander Hofer: „Bewährtes, Beliebtes und viel Neues erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in der neuen Staffel von ‚Dancing Stars‘. Auch dieses Mal ist es der Redaktion gelungen, eine wunderbare und vielseitige Besetzung zusammenzustellen, die für viel Spannung im Ballroom sorgen wird.“

Bevor die zehn neuen Paare das Parkett betreten, muss jedes von ihnen ein Minimum an 50 Trainingsstunden in den ORF-Tanzstudios am Küniglberg absolvieren. Um dem Publikum Gelegenheit zu geben, alle Paare besser kennenzulernen, wird in der ersten Sendung keines von ihnen die Show verlassen müssen. Die Jurywertung und das Publikumsvoting für den ersten Solotanz werden in die zweite Ausgabe am 10. März übernommen und fließen in die Entscheidung, welches Paar als erstes die Show verlassen muss, ein.

Die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ werden heuer wieder von einer Jury – bestehend aus Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker sowie einem wechselnden Gastjuror bzw. einer Gastjurorin – bewertet. Moderiert wird die Erfolgsshow von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll. Die Show wird für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen via Zweikanalton mit einem Audiokommentar versehen.

Die „Dancing Stars“ der aktuellen Staffel werden, so wie auch im Vorjahr, von Conny Kreuter bei ihren Choreografien unterstützt. Die Zweitplatzierte der 13. Staffel zeichnet darüber hinaus auch für die Showeinlagen verantwortlich.

Informationen zur aktuellen Staffel und zum ORF-Online-Angebot sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Folgende Paare betreten in der 15. Staffel gemeinsam das Parkett:

Omar Khir Alanam tanzt mit Kati Kallus: „Ich habe ungefähr zehn Sekunden lang überlegt und ‚Ja‘ zur Teilnahme gesagt. Ich konnte nicht anders. Ich habe vorher nie gedacht, dass ich das machen werde. Drehen, drehen, tanzen im Kreis – ich bin Kandidat bei ‚Dancing Stars‘!“

Michael Buchinger tanzt mit Herbert Stanonik: „Ich möchte nach außen ein Zeichen setzen, dass es im Jahr 2023 ganz normal ist, mit einem Mann zu tanzen. Mein erster Eindruck von ihm war ein sehr guter. Ich habe mir sein Instagram-Profil angeschaut. Er kann nicht nur super tanzen, er wirkt auch sehr lustig, entspannt und geduldig.“

Eveline Eselböck tanzt mit Peter Erlbeck: „Mein Mann war sofort für meine Teilnahme. Er meinte, ich muss zeigen, was ich kann. In nächster Zeit ist mein Lebensmotto ‚Tanzen!‘ – für mich und meine Generation von Frauen. Es ist eine neue Aufgabe – ganz toll. Ich nehme dann auch ein bisschen Wein mit.“

Lucas Fendrich tanzt mit Lenka Pohoralek: „Die Damen sind alle sehr nett, ich bin happy, wenn ich mit einer von ihnen tanzen darf. Dadurch, dass ich mit Tanzen nichts am Hut habe, kann ich mit der Kritik der Jury sicher gut umgehen. Ich bin ein ehrgeiziger Sportler, aber am Anfang geht es um die Grundschritte.“

Corinna Kamper tanzt mit Danilo Campisi: „Ich habe im ORF-Zentrum immer die Bilder gesehen und mir gedacht, es wäre schön mitzumachen. Es ist ein komplett anderes Metier für mich – von der Männerdomäne in die Ballrobe. Ich freue mich darauf.“

Hannes Kartnig tanzt mit Catharina Malek: „Ich war früher Zuseher, habe Tanzsport-Veranstaltungen gemacht. Ich brauche eine geduldige Partnerin, ich bin schwer zu bändigen und zu führen. Aber sie macht das schon!“

Lilian Klebow tanzt mit Florian Gschaider: „Ich habe als Kind gerne getanzt, in den letzten Jahren dann eher weniger. Im Musical tanzt man allein. Ob ich mich also führen lassen kann – wir werden sehen. Bei ‚Dancing Stars‘ wird man eher die weiche und verletzliche Lilian sehen.“

Alexander Pointner tanzt mit Manuela Stöckl: „Ich musste mich vom Leistungsdenken lösen. Es geht hier um etwas anderes – auch, dass die Leichtigkeit in mein Leben zurückkehren darf. Ich bin begeistert von meiner Partnerin. Ich weiß, dass ich jemanden brauche, der die Zügel in die Hand nimmt.“

Martina Reuter tanzt mit Nikolaus Waltl: „Bei den ‚Dancing Stars‘-Kleidern will ich Farbe, Glitzer und Fransen – viel Strass in die Haare, ins Gesicht und in die Wimpern. Ich finde es cool, mit Nikolaus zu tanzen, weil er auch neu ist. Wir müssen es nur schaffen, dass er mich führt – und er wird ein Glitzerhaufen werden.“

Karina Sarkissova tanzt mit Dimitar Stefanin: „Ich freue mich sehr über diesen Wechsel. Es war schwer für mich, als Jurorin zu sitzen – ich habe unter dem Tisch immer mit dem Fuß mitgeholfen. Es ist eine neue Welt für mich, die ich gar nicht kenne – ein Umstieg von Spitzen- auf Stöckelschuhe.“

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at