„Streich-Holz-Quartett“ am 13.2. im Bezirksmuseum 21

Karten: 25 Euro, Infos und Reservierungen: 0699/111 62 984

Wien (OTS/RK) - Das international geachtete Musik-Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“ organisiert im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im Mautner Schlössl) schon seit Jahren den Konzert-Zyklus „Musik aus Geschichte und Gegenwart“. Am Montag, 13. Februar, geht dort um 19.30 Uhr die nächste Veranstaltung in dieser Musik-Reihe los. Diesmal wird die beachtenswerte Formation „Streich-Holz-Quartett“ Werke von Komponist*innen aus Österreich und Tschechien vorgetragen. Jedes der Stücke erklingt in neuen Arrangements von Daniel Muck. Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro (Ermäßigung für Studierende und Schüler*innen: 12 Euro). Um 19.00 Uhr öffnet die Kassa. Nähere Informationen und Reservierungen: Telefon 0699/111 62 984 bzw. E-Mail office@wienerinstrumentalsolisten.at.



4 Musizierende aus Niederösterreich gehören dem „Streich-Holz-Quartett“ an: Karoline Schöbinger-Muck (Querflöte), Joachim Celoud (Klarinette), Monika Celoud (Fagott) und Daniel Muck (Kontrabass und Arrangeur). Das Repertoire der Künstler*innen ist vielfältig. Von Kompositionen der „Alten Meister“ bis zur Film-Musik spannt sich ein Melodienbogen, den Daniel Muck auf die spezielle Besetzung abgestimmt hat. Details zur Gruppe im Internet: https://streich-holz-quartett.jimdosite.com/



Über Ausstellungen, Konzerte, Leseabende und sonstige Kultur-Termine im Floridsdorfer Bezirksmuseum informiert der Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973. Kontaktaufnahme mit dem ehrenamtlichen Bezirkshistoriker per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Ensemble „Wiener Instrumentalsolisten“: www.wienerinstrumentalsolisten.at

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Aktivitäten im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/



(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse