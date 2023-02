ContiTrade Austria erneut als Werkstatt des Vertrauens ausgezeichnet (FOTO)

Wiener Neudorf (ots) - ContiTrade Austria GmbH mit den Handelsmarken Profi Reifen, Reifen John und BestDrive by Continental erhält erneut die Auszeichnung "Werkstatt des Vertrauens", eine Initiative des A&W-Verlags.

Bereits seit einigen Jahren sind die Marken Profi Reifen und Reifen John nicht nur als klassischer Reifenhändler, sondern als Full-Service-Partner rund ums Auto bekannt. Mit dem aktuell laufenden Rebranding dieser beiden Markennamen auf die europäische Servicemarke BestDrive by Continental wird nicht nur ein neuer Name in Österreich etabliert, sondern auch das Autoservice- und Flotten-Angebot Schritt für Schritt weiter ausgebaut und auf ein neues Level gehoben.

"Unsere Filialen sind auf dem neuesten Stand der Technik und werden derzeit weiter modernisiert und ausgebaut. Wir investieren im Rahmen des Rebrandings sowohl in die Ausstattung vor Ort, aber selbstverständlich auch in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter.", erklärt Gerhard Schönauer, Vertriebsleiter bei ContiTrade Austria.

So bieten alle über 55 österreichweiten Standorte einen umfassenden Autoservice wie z.B. Bremsen-, Klima-, Auspuff-, Batterieservice, aber auch den Ölwechsel, die Inspektion nach Herstellervorgaben oder auch die §57a-Überprüfung an. Ebenso wird die Windschutzscheibenreparatur bzw. der Tausch in den Werkstätten der ContiTrade Austria gewissenhaft durchgeführt.

"Wir verstehen uns als Mobilitätssicherer: Kundenzufriedenheit steht demnach im Fokus unseres täglichen Tuns und es ist ein zentrales Anliegen, unseren Kunden stets einen zeitgemäßen und verlässlichen Service auf Augenhöhe anzubieten. Nur so können wir von B2C- und B2B-Kunden nachhaltig als moderner Servicepartner wahrgenommen werden", erklärt Mag. Thomas Papez, Geschäftsführer der ContiTrade Austria.

"Daher freuen wir uns besonders, bereits zum dritten Mal in Folge von unseren Kunden die Auszeichnung "Werkstatt des Vertrauens" erhalten zu haben. Dieses Kundenfeedback spornt uns natürlich an, weiterhin täglich das Beste für unsere Kunden zu geben und unser Serviceportfolio stetig weiterzuentwickeln.", so Papez weiter.

"Werkstatt des Vertrauens" ist eine repräsentative Kundenumfrage, die vom A&W Verlag, dem führenden Automotive-Verlag in Österreich durchgeführt wird. Jede freie und inhabergeführte Kfz-Werkstatt kann sich an der Aktion beteiligen, für den Bereich Mechanik, Elektronik, Räder+Reifen oder Lack+Karosserie.

ContiTrade Austria ist eine Tochtergesellschaft der Continental AG und betreibt unter den Namen Profi Reifen- und Autoservice, Reifen John und BestDrive by Continental über 55 Werkstätten österreichweit. Damit ist ContiTrade Austria nicht nur der größte Reifenfachhändler Österreichs, sondern auch führender Anbieter im Bereich Autoservice für Privat- und Firmenkunden.

