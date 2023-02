WKÖ-Luftbranchensprecher Ofner: Europa sollte sich an Vorreiter USA ein Beispiel nehmen

Ende 2022 beschlossen die USA bereits umfassende Förderungen für die Herstellung von Sustainable Aviation Fuels (SAF) – die EU hinkt hinterher

Wien (OTS) - „Während wir in Europa noch diskutieren, kommen die Amerikaner mit ihrem pragmatischen Zugang zu Zukunftsthemen bereits längst ins Tun“, kritisiert Günther Ofner, Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). So beschlossen die USA im Zuge des Inflation Reduction Act eine Förderung von Sustainable Aviation Fuels (SAF) in der Höhe von mindestens USD 1,25 pro Gallone (= 3,79 Liter), sofern der Ausstoß von Treibhausgasen gegenüber herkömmlichem Flugzeugtreibstoff um 50% niedriger ist. Jeder weitere Prozentpunkt weniger ausgestoßene Treibhausgase bedeutet 1 US-Cent mehr Förderung pro Gallone. In Summe stehen für diese Förderung USD 300 Mio. zur Verfügung. Zusätzlich werden für Investitionen in SAF USD 3 Mrd. an Kreditbürgschaften von der US-Regierung bereitgestellt.

„Es ist höchst an der Zeit, dass auch hier gehandelt wird und auf nationaler und europäischer Ebene praktikable Lösungen zur Anschubfinanzierung der SAF-Produktion gefunden werden, sonst gelangt die europäische Luftfahrtbranche ins Hintertreffen. Eine Zweckwidmung der Einnahmen der bereits existierenden Ticketabgabe für die Anschubfinanzierung der SAF-Produktion wäre ein erster wichtiger Schritt“, so Ofner.

Parallel dazu sieht der Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt Potenzial, innerösterreichische Flugstrecken nachhaltig zu betreiben. „Die Regierung Dänemarks hat sich zum Ziel gesetzt, 2025 die erste Inlandsflugstrecke nachhaltig zu betreiben und bis 2030 alle Inlandsflüge grün durchzuführen. Ich sehe dieses Projekt als Vorbild für die österreichische Luftfahrtpolitik“, hält Ofner abschließend fest. (PWK039/DFS)

