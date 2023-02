Einladung zur Pressekonferenz: Die Erde. Ein dynamischer Planet

Wien (OTS) - Der Saal 6 – der ehemalige „Kaisersaal“ – wird generalsaniert und ist ab 22. Februar 2023 in neuer Einrichtung zu sehen. Die neue Dauerausstellung „Die Erde. Ein dynamischer Planet“ widmet sich dem Aufbau der Erde ebenso wie dem Beginn des Anthropozäns und zeigt, dass alles auch ganz anders hätte kommen können.



Am Dienstag, 21. Februar 2023, um 10:30 Uhr lädt das NHM Wien zu einer Pressekonferenz anlässlich des neu gestalteten Saals ein.



Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien, Untere Kuppelhalle

Einlass: ab 10:00 Uhr

Beginn: um 10:30 Uhr

Programm:

Begrüßung und einleitende Worte

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des NHM Wien



Zur Gestaltung der Ausstellung „Die Erde. Ein dynamischer Planet“

a.o. Univ. Prof. Dr. Mathias Harzhauser, Leiter der Geologisch-Paläontologischen Abteilung des NHM Wien



Zum neuen Design von Saal VI

DI Gregor Schuberth, Architekt, Wien



Zwischen Kunst und Wissenschaft

Mag. Stefan Zinell, Hochschule für angewandte Kunst Wien



Anschließend: Besichtigung und Rundgang im Saal VI





Die Erde. Ein dynamischer Planet

In dem vom Architekturbüro Schuberth und Schuberth neu designten Saal VI zeigt die neue Dauerausstellung „Die Erde. Ein dynamischer Planet“ den Aufbau der Erde ebenso wie den Beginn des Anthropozäns und zeigt, dass alles auch ganz anders hätte kommen können.

Wer mit Geologie nur langweilige Steine verbindet, wird in der neuen, mit vielen Hands-on-Objekten ausgestatteten Ausstellung am NHM Wien überrascht sein, wie umfassend die Erdwissenschaften heute versuchen, die Prozesse unseres Planeten zu entschlüsseln. Längst sind die Grenzen zwischen den wissenschaftlichen Disziplinen verwischt und von den Gesteinen führt der Weg rasch in Atmosphäre und Hydrosphäre oder in die Welt der Mikroben.

Die Ausstellung beleuchtet die vielfältigen Bezüge zwischen der Lithosphäre und der Biosphäre. Der Bogen spannt sich dabei vom Aufbau der Erde bis zum Anthropozän – dem Zeitalter, in dem der Mensch begann, als geologische Kraft aufzutreten. Während man spielerisch an einer interaktiven Station Gebirge entstehen lässt, erfährt man, dass erst die Plattentektonik durch ihre Jahrmillionen dauernden Kreisläufe bis heute Leben ermöglicht. Überraschend ist, dass auch die großen Revolutionen des Lebens – wie die Erfindung der Fotosynthese und die Besiedlung des Festlandes durch Pflanzen – einen unmittelbaren Einfluss auf die Gesteine hatten und das Antlitz der Erde für immer veränderten. Das Leben färbte den Planeten bunt!



Mit der Bitte um Anmeldung zur Pressekonferenz unter: presse @ nhm-wien.ac.at



Pressematerial

Pressekonferenz: Die Erde. Ein dynamischer Planet

Datum: 21.02.2023, 10:30 - 12:00 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum (NHM), Haupteingang

Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien, Österreich

Url: https://nhm-wien.ac.at/presse/pressemitteilungen2023/PK_Saal6

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 410

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Magdalena Reuss

Stv. Leitung Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressereferentin

Tel.: + 43 (1) 521 77 DW 626

magdalena.reuss @ nhm-wien.ac.at