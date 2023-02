CommemorAction – Gedenken an die Toten des Grenzregimes Europa - Erinnern an die Opfer der europäischen Migrationspolitik

Wien (OTS) - Heute Vormittag haben Aktivist*innen des Bündnisses CommemorAction 6. Februar an verschiedenen Orten der Stadt Banner angebracht, die an das Sterben an Europas Außengrenzen erinnern. Mit einer Kundgebung mit Rede- und Videobeiträgen wird um 18 Uhr am Platz der Menschenrechte aller Menschen gedacht, die auf der Flucht nach Europa verstorben sind, getötet wurden oder vermisst werden.

„Wir sind heute hier, um all den Menschen zu gedenken, die Opfer des Grenzregimes EU sind. Ob im Sahel, auf dem Mittelmeer, an der polnisch-belarussischen Grenze oder auf der sogenannten Balkanroute, tausende Menschen haben ihr Leben durch die Abschottungspolitik der EU verloren. Wir wollen auch in Wien ein würdiges Zeichen der Solidarität und Erinnerung setzen.“ – Marie Gruben (Bündnis CommemorAction 06.02. Wien)

Am 6. Februar jährt sich zum neunten Mal der Tag, an dem mehr als 200 Menschen versuchten vom marokkanischen Staatsgebiet aus über den Strand und das Meer in die Stadt Ceuta, eine hochbefestigte spanische Enklave auf afrikanischem Boden, zu gelangen. Dabei wurden mindestens 15 Menschen durch Sicherheitskräfte getötet und viele weitere verletzt.

Auch am 24.06.2022 kam es zu einem Massaker an Europas Außengrenzen: Mindestens 37 Menschen wurden am befestigten Grenzzaun der spanischen Enklave Melilla von marokkanischen und spanischen Sicherheitskräften getötet, viele weitere verletzt.

„Auch Österreich ist Täter. Österreichische Politiker*innen von ÖVP, FPÖ, SPÖ und von den alles abnickenden Grünen schaffen aktuell die Voraussetzungen für weitere tausende von Toten, indem sie sich für neue Grenzzäune und Mauern, u.a. in Bulgarien, stark machen, neue Abschiebe-Deals mit Serbien und anderen West-Balkan-Staaten fixieren oder die Auslagerung von Asylverfahren an die europäischen Außengrenzen und über diese hinaus fordern.“ – Lisa Maurer (Bündnis CommemorAction 06.02. Wien)

Rückfragen & Kontakt:

Fotos: https://www.flickr.com/photos/194585540@N05/



Kontakt: abolishfrontex_at @ protonmail.com