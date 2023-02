Hunderte Tote nach schwerem Erdbeben in Syrien und der Türkei – Caritas-Hilfe läuft an

Auslandshilfe-Generalsekretär Knapp: „Mehr als 2.000 Menschen sind verletzt, hunderte Menschen drohen obdachlos zu werden. Wir müssen schnellstmöglich helfen.“

Wien (OTS) - Noch ist das Ausmaß der Zerstörungen durch die Erdbeben, die sich heute Früh im Südosten der Türkei und im Nordosten Syriens ereignete, nicht klar. Klar ist aber: Hilfe ist dringend notwendig. Das Beben mit einer Stärke von circa 7,8 war bis nach Libanon und Zypern zu spüren. Hunderte Gebäude stürzten in Syrien und der Türkei ein. Fotos zeigen Rettungskräfte, die Menschen auf Bahren wegtragen. Das Erdbeben forderte bisher 600 Menschenleben. Mehr als 2.000 Menschen sind lt. offiziellen Angaben in beiden Ländern verletzt. Unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet. Hunderte Menschen drohen in Schnee und Kälte obdachlos zu werden.

Caritas Auslandshilfe-Generalsekretär Andreas Knapp: „Wir stehen derzeit mit unseren Partnern vor Ort in engem Austausch und evaluieren die Situation. Das Ausmaß der Katastrophe ist noch nicht klar. Bereits jetzt ist die Situation aber absolut dramatisch. Kolleginnen und Kollegen vor Ort berichten uns, dass Menschen trotz Temperaturen unter Null Grad auf Straßen vor angezündeten Feuern und in Fahrzeugen warten. Wir leisten schnellstmöglich Hilfe. Es braucht jetzt das Notwendigste: Erste Hilfe, Nahrungsmittel und Wasser, Decken und Schlafsäcke, psychologische Betreuung und die Koordination von Unterkünften. Jede Minute zählt, um Menschenleben zu retten“.

Vor allem das von mehreren Krisen gebeutelte Syrien trifft das Beben in einer verheerenden Lage. Die Beben trafen u.a. das bereits durch die Auseinandersetzungen zerstörte Ost-Aleppo besonders stark. Seit den 90er-Jahren ist die Caritas in Syrien und Libanon tätig und unterstützt tausende Familien mit der Verteilung von Lebensmitteln, Deckung von Grundbedürfnissen, Bildungsmaßnahmen und der Widerherstellung der Lebensgrundlagen.

Die Caritas bittet um Spenden:

Caritas Österreich

Erste Bank: IBAN AT23 2011 1000 0123 4560

BIC GIBAATWWXXX

Kennwort: Erdbeben Syrien und Türkei

www.caritas.at/erdbeben-syrien-tuerkei



Rückfragen & Kontakt:

Caritas Österreich

Melanie Wenger-Rami

Pressesprecherin, Leitung Öffentlichkeitsarbeit

+43 664/8266920

melanie.wenger-rami @ caritas-austria.at

caritas.at