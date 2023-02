Neuer Aon Standort in Klagenfurt: Jörg Remschnig übernimmt Leitung beider Kärntner Niederlassungen

Der Risikoberater und Versicherungsmakler Aon investiert in Kärnten und eröffnet Anfang März einen neuen Standort in Klagenfurt. Die Leitung beider Niederlassungen – Spittal an der Drau und Klagenfurt - übernimmt Jörg Remschnig (43), der Anfang Februar bei Aon gestartet ist.

Aon ist in Österreich auf klarem Wachstumskurs. Mit der Eröffnung eines zweiten Standortes in Kärnten Anfang März bekennt sich Aon als global führender Risikoberater und Versicherungsmakler klar zum enorm wichtigen Stellenwert der regionalen Vor-Ort-Präsenz und Beratung für seine Kunden. In Spittal an der Drau ist Aon bereits seit 1985 erfolgreich positioniert.

Für die Leitung beider Kärntner Niederlassungen hat Executive Chairman Marcel Armon mit Jörg Remschnig, einen langjährig erfahrenen Versicherungsprofi, an Bord geholt. Christian Kucher, bisheriger Standortleiter in Spittal an der Drau, übernimmt im Aon Konzern neue Aufgaben. „ Mit dem neuen Standort in Klagenfurt schaffen wir vor allem die Nähe zu den lokal ansässigen Gewerbe- und Industriekunden und können diese regional vor Ort durch die aktuell sehr herausfordernden Rahmenbedingungen am Markt und den immer komplexer werdender Krisen in ihrer Risikoabsicherung mit unserer internationaler Expertise begleiten “, führt Armon aus.

Jörg Remschnig, begann seine Karriere in der Finanzwirtschaft 2001 als selbständiger Vermögensberater. Dieser folgte 2003 dann auch der Lehrabschluss zum Versicherungskaufmann und eine Zwischenstation als Privatkundenbetreuer in der BKS Bank (2003 bis 2005). Ab 2005 bis zu seinem Einstieg bei Aon war er dann in der Vienna Insurance Group tätig. 2005 bis 2006 bei der Donau Versicherung als Regionaler Vertriebsmanager in der Landesdirektion für Kärnten und Osttirol, ab 2006 bis 2023 dann bei der Wiener Städtischen Versicherung, wo er sich zuletzt als Leiter des Partnervertriebs unter anderem für die Strategie- und Verkaufsmaßnahmenplanung, Akquise von Neuvermittlern und wirtschaftliche Ergebnisverantwortung für Kärnten und Osttirol verantwortlich zeichnete. Jörg Remschnig lebt in St. Veit an der Glan, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

„ Aon als einer der größten internationalen Risiko und Versicherungsmanager begleitet mich schon seit über 18 Jahren in meiner Versicherungslaufbahn. Durch die regionale Ausrichtung von Aon mit 9 Standorten in Österreich spüren unsere Kunden die Nähe der Betreuung. Das Ziel für mein Team mit 26 Mitarbeiter:innen und mich ist, in der Region Kärnten die Marktposition Im Segment Firmen- und Industriekunden auszubauen und für unsere Klienten ein verlässlicher und regionaler Ansprechpartner zu sein. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung “, bekräftigt Remschnig.





