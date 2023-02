Theater, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

Von „Drache Funki“ auf Schloss Hof bis „Rain Man“ in Mödling

St.Pölten (OTS) - Am Mittwoch, 8. Februar, ist ab 11 und 14.30 Uhr im Rahmen des Semesterferien-Kinderkulturprogramms auf Schloss Hof das Marionettentheater „Drache Funki und der Krapfensteich“ zu sehen. Am Sonntag, 12. Februar, folgt ab 13 und 14.30 Uhr „Bernie der Bär“ der Kasperl & Co Stefan Gaugusch KG. Nähere Informationen unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

Am Sonntag, 12. Februar, steht ab 11 Uhr im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden mit „Johann Strauss – Walzerfabrikant“ eine musikalische Lesung über das Leben des Walzerkönigs und Operettenkomponisten auf dem Spielplan (Text: Helmut Korherr). Gestaltet wird die Matinee von Gerhard Ernst (Rezitation) und Petra Pawlik-Mayerhofer (Klavierbegleitung). Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Am Montag, 13. Februar, startet beim diesjährigen „Schwechater Satirefestival“ eine Aufführungsserie von „Voll abgefahren“ von Monica Weinzettl und Gerold Rudle, die ihr aktuelles Programm im Theater Forum Schwechat bis einschließlich Freitag, 17. Februar, täglich ab 20 Uhr auf die Bühne bringen. Nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail theater @ forumschwechat.com und www.satirefestival.at.

Am Dienstag, 14. Februar, wird ab 18.30 Uhr im Haus der Geschichte des Museums Niederösterreich in St. Pölten das Buch „Vier Schwestern. Fernes Wien, fremde Welt“ vorgestellt, für das der Kulturwissenschafter und Publizist Ernst Strouhal tausende Briefe und Dokumente des weltweit verstreuten Familienarchivs gesichtet hat. Im Gespräch mit der Historikerin und Judaistin Martha Keil erzählt der Autor anhand seiner Mutter und seiner Tanten die Geschichte einer großbürgerlich-jüdischen Familie, in der eine „Kindheit voller Glück und Verrücktheiten“ 1938 abrupt endete. Die Buchpräsentation mit Podiumsgespräch ist der Auftakt der Veranstaltungsreihe „INJOEST (Institut für jüdische Geschichte Österreichs) zu Gast im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/908090-998, e-mail anmeldung @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

Im Cinema Paradiso Baden lesen Ursula Strauss und Christian Dolezal am Dienstag, 14. Februar, ab 20 Uhr Christine Nöstlingers poetische Miniaturen „Iba de gaunz oamen Leit“, die von Karl Stirner an der Zither begleitet werden. Nähere Informationen und Karten unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Ebenfalls am Dienstag, 14. Februar, lädt der Lions Club Baden Helenental ab 19 Uhr im Kammgarnsaal Möllersdorf zu zwei theaterpädagogischen Präventionsprogrammen gegen sexuellen Kindesmissbrauch unter dem Titel „Mein Körper gehört mir“ und „Die große Nein-Tonne“. Nähere Informationen beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Schließlich feiert am Dienstag, 14. Februar, ab 19.30 Uhr im Stadttheater Mödling „Rain Man" von Dan Gorden Premiere (Inszenierung: Felix Metzner). Gespielt wird die auf dem Film aus dem Jahr 1988 basierende Geschichte des Autisten Raymond und seines Bruders Charlie weiters von Donnerstag, 16., bis Samstag, 18. Februar, am Dienstag, 21. Februar, und von Donnerstag, 23., bis Samstag, 25. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 19. Februar, ab 17 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Stadttheater Mödling unter 02236/42999, e-mail tzf @ gmx.net, www.stadttheatermoedling.at und www.theaterzumfuerchten.at.

