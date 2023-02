Die „Soko Linz“ ist wieder im Dienst

Start der zweiten Staffel der ORF/ZDF-Krimiserie mit Stemberger und Gawlowski ab 7. Februar in ORF 1

Wien (OTS) - Neue Fälle, neue Geschichten, neue Drehorte – und ein bewährtes Team: Nach erfolgreichem Serienstart in ORF 1 mit durchschnittlich 489.000 Zuseherinnen und Zusehern sowie einem Marktanteil von 16 Prozent (1. Februar bis 3. Mai 2022) steht das österreichisch-deutsche Team des Polizeikooperationszentrums der „Soko Linz“ auch schon wieder für die zweite Staffel der ORF/ZDF-Krimiserie in den Startlöchern. 13 neue Folgen führen Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski und Co. ab Dienstag, dem 7. Februar 2023, jeweils um 20.15 Uhr und zum Auftakt auch um 21.05 Uhr in ORF 1 auf Spurensuche in und um Linz – u. a. auch in das Seengebiet Attersee, in das Eferdinger Becken und an den neuen Medizin-Campus der Kepler Universität – und sogar nach Tschechien. Ermittlungen auf dem Campingplatz, eine verschwundene Tochter und familiäre Hiobsbotschaften stellen Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill und Damyan Andreev gleich zum Staffelauftakt vor neue Herausforderungen.

Mehr zu den beiden Auftaktfolgen

Herzstiche (Dienstag, 7. Februar 2023, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Stefano Bernardin und Reinhold Moritz in Episodenrollen; Regie: Kim Strobl

Auf einem Camper-Stellplatz wird Katharina Hofmeister, die als Hauslehrerin in Linz gearbeitet hat, erstochen aufgefunden. Eine erste Spur führt das „Soko“-Team zum bereits vorbestraften Gustl Ribisch (Reinhold Moritz), der dafür bekannt ist, am Campingplatz heimlich Spy-Cams installiert zu haben. Und was ist mit Sophie (Anna Schäfer) und Leon (Stefano Bernardin) Tannfeld? Die Hauslehrerin hat deren Tochter Antonia (Dajana Rajic-Miskovic) unterrichtet. Hatte der zurückhaltende Leon Tannfeld eine Affäre mit dem Opfer? Unterdessen kommt auch Ben (Daniel Gawlowski) in Turbulenzen, als Emilia (Paula Hainberger) plötzlich überlegt, zu ihrer Mutter nach Singapur zu ziehen …

Spurlos (Dienstag, 7. Februar 2023, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Birgit Linauer und Jakob Seeböck in Episodenrollen; Regie:

Kim Strobl

Adam Blasek (Gerhard Jilka), Polizist aus Budweis, bittet das „Soko“-Team um Hilfe: Seine Tochter Jana, wohnhaft in Linz, ist verschwunden. Rasch deutet alles darauf hin, dass sie von ihrem Mann David Holt (Jakob Seeböck) getötet wurde. Holt hat seine Frau immer wieder geschlagen, am Abend von Janas Verschwinden gab es einen lauten Streit, und im Haus der beiden werden große Mengen an Blut gefunden. Joe (Katharina Stemberger), Ben (Daniel Gawlowski) und Nele (Anna Hausburg) geraten unter immer größeren Zeitdruck, Jana zu finden, ihre Ermittlungen führen sie sogar bis über die Grenze nach Tschechien ...

„Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions mit Unterstützung vom Land Oberösterreich.

Die komplette zweite Staffel von „Soko Linz“ kann bereits seit 31. Jänner ebenso wie alle bisherigen Folgen auf Flimmit gestreamt werden (http://flimmit.at/).

