Verstärkung für den nationalen Werbemarkt

Ich freue mich sehr nach fast 15 Jahren in die Styria Media Group zurückzukehren und bei der Kleinen Zeitung den nationalen Verkauf maßgeblich mitwirken und gestalten zu dürfen. Trotz herausfordernder Zeiten für den Medienmarkt gibt es gerade für starke, verlässliche und crossmedial aufgestellte Marken wie die Kleine Zeitung große Chancen am Werbemarkt. Thomas Kreuzer, stellvertretender Verkaufsleiter Werbemarkt national Kleine Zeitung 1/2

Ich freue mich besonders, dass wir mit Thomas Kreuzer eine kompetente, routinierte Persönlichkeit nach knapp 15 Jahren wieder für die Styria Media Group, speziell für den Werbemarkt der Kleinen Zeitung, gewinnen konnten. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Medienbranche im Bereich Marketing und Sales wird er uns dabei unterstützen, die Kleine Zeitung erfolgreich am Werbemarkt zu positionieren und unsere Ziele zu erreichen. Als Führungskraft im Nationalen Verkauf wird er mit seinem Wissen und Engagement den Direktkundenverkauf stärken und an der Erschließung neuer Markt- und Wachstumspotentiale arbeiten. Oliver Bergauer, Leitung Werbemarkt Kleine Zeitung 2/2

Graz (OTS) - Mit Mag. Thomas Kreuzer hat die Kleine Zeitung seit Anfang des Jahres einen erfahrenen Medienprofi an Bord, der die Positionierung der zweitgrößten Bundesländerzeitung am nationalen Markt erfolgreich vorantreiben wird.

Mit knapp einer Million Kontaktchancen täglich und einem Reichweitenanteil von über 50 Prozent in ihrem Hauptverbreitungsgebiet, ist die Kleine Zeitung nicht nur in der Steiermark und in Kärnten die klare Nummer 1 unter den Kauftageszeitungen, sondern auch national als zweitgrößte Bundesländerzeitung ein wichtiger Player.



Um diese Position auf dem nationalen Markt noch weiter auszubauen, konnte mit Mag. Thomas Kreuzer ein Marketing- und Medienprofi gewonnen werden, der gemeinsam mit dem langjährigen Verkaufsleiter National, Andreas Janzek, als Verkausfsleiter-Stellvertreter nachhaltige Impulse setzen wird.



Seit mehr als 15 Jahren ist Thomas Kreuzer bereits im Medienbereich tätig und auch in der Styria Media Group kein Unbekannter. Als Leiter der Lesemarketings und Vertriebs bei der Presse von 2006 bis 2008 und als Anzeigenmarkteting-Leiter bei der RMA von 2009 bis 2010, kehrt er nun nach Stationen bei Infoscreen Austria und der Kronen Zeitung/Mediaprint, wo er als Verkaufsleiter national von 2013 bis 2022 tätig war, zur Styria zurück.

Thomas Kreuzer:

„ Ich freue mich sehr nach fast 15 Jahren in die Styria Media Group zurückzukehren und bei der Kleinen Zeitung den nationalen Verkauf maßgeblich mitwirken und gestalten zu dürfen. Trotz herausfordernder Zeiten für den Medienmarkt gibt es gerade für starke, verlässliche und crossmedial aufgestellte Marken wie die Kleine Zeitung große Chancen am Werbemarkt. “



Oliver Bergauer, Leitung Werbemarkt Kleine Zeitung:

„ Ich freue mich besonders, dass wir mit Thomas Kreuzer eine kompetente, routinierte Persönlichkeit nach knapp 15 Jahren wieder für die Styria Media Group, speziell für den Werbemarkt der Kleinen Zeitung, gewinnen konnten. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Medienbranche im Bereich Marketing und Sales wird er uns dabei unterstützen, die Kleine Zeitung erfolgreich am Werbemarkt zu positionieren und unsere Ziele zu erreichen. Als Führungskraft im Nationalen Verkauf wird er mit seinem Wissen und Engagement den Direktkundenverkauf stärken und an der Erschließung neuer Markt- und Wachstumspotentiale arbeiten. “

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michaela Komar

Vertriebsmarketing

Michaela.komar @ kleinezeitung.at

Tel. 0699-1875 3379