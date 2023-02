WKÖ-Kühnel zu Safer Internet Day: Betriebe müssen sich besser gegen Cyberangriffe rüsten können

Förderungen können auf www.kmudigital.at beantragt werden - Breites Serviceangebot der Wirtschaftskammern Österreichs ua mit Cyber-Security-Hotline unter 0800 888 133

Wien (OTS) - „Der Safer Internet Day 2023 am 7. Februar ist Anlass, das Thema Cyber Security stärker in den Fokus zu rücken. Denn der Bedarf der Unternehmen, sich gegen die weitreichenden Gefahren eines Cyberangriffs zu schützen und sich entsprechend darauf vorzubereiten, ist groß. Längst sind auch KMU ein Angriffsziel geworden“, sagt Mariana Kühnel, stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Laut dem Cybercrime-Report des Innenministeriums steigt die Zahl der gemeldeten Delikte jährlich um nahezu 30 Prozent. Zwar nimmt das allgemeine Gefahrenbewusstsein angesichts spektakulärer Fälle auch in Österreich zu, die Gefahren im eigenen Bereich werden jedoch von Führungskräften, wie sich in diversen Erhebungen zeigt, weiterhin nicht so hoch eingeschätzt.

Bei KMU.DIGITAL überprüfen zertifizierte Expert:innen die Sicherheit digitaler KMU-Infrastruktur

Die Wirtschaftskammer unterstützt heimische Betriebe im Kampf gegen Cyberangriffe durch einen breiten Werkzeugkasten an Maßnahmen. Ein Serviceangebot in diesem Bereich ist die KMU.DIGITAL-Beratungsförderung im Bereich Cybersecurity. „Dabei handelt es sich um ein niedrigschwelliges Angebot für kleine und mittlere Unternehmen, um sich ein erstes Lagebild über ihre IT-Sicherheit zu verschaffen“, so Kühnel.

Im Rahmen von KMU.DIGITAL können KMU anhand eines standardisierten Prüfkatalogs die Sicherheit ihrer digitalen Infrastruktur von zertifizierten Expert:innen überprüfen lassen. Sie erhalten so einen Überblick über die wichtigsten Maßnahmen zur Förderung der IT- und Cybersicherheit in ihrem Unternehmen. Diese Statusanalyse wird zu 80 Prozent gefördert, die verbleibenden 20 Prozent sind vom Betrieb zu tragen. „Das ist gut investiertes Geld”, so Kühnel, die Unternehmer:innen einlädt: “Nutzen Sie diese Gelegenheit und beantragen Sie jetzt eine Cybersecurity-Förderung auf kmudigital.at, um heute schon für ein sicheres Morgen zu sorgen.” Die Digitalisierungsoffensive KMU.DIGITAL ist eine Initiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und wird durch die Europäische Union refinanziert.

0800 888 133 – die Cyber-Security-Hotline der Wirtschaftskammern bietet rund um die Uhr erste Hilfe

Bei Cybersecurity-Notfällen bieten die Wirtschaftskammern Österreichs ihren Mitgliedern eine kostenlose Ersthilfe an. Über die 0800 888 133 Cybersecurity-Hotline erhalten Unternehmen an sieben Tagen in der Woche von 0 bis 24 Uhr eine rasche telefonische Erstinformation und Notfallhilfe. Bei komplexeren Fragestellungen und für eine weitergehende Hilfeleistung stellt die WKO den Kontakt zu lokalen IT-Security-Unternehmen her, die das entsprechende Spezial-Know-How im Cybercrime-Bereich haben. Das Erstgespräch ist kostenlos. Alle Infos Cybersecurity-Hotline sind auf https://cys.at zu finden.

https://it-safe.at mit Tools, Informationen und Tipps zur Steigerung der IT-Sicherheit

Weiters finden finden Unternehmer:innen auf https://it-safe.at viele Informationen, Tipps und auch Tools, mit deren Hilfe sie ihre Cybersicherheit auf einfachem Weg verbessern können. So steht dort beispielsweise ein IT-Sicherheitshandbuch für Mitarbeiter:innen zur Verfügung. (PWK037/JHR)

