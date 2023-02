Taxi 40100 spendet 3.000 Euro für sexuell missbrauchte Kinder

Die Gelder gehen an „Happy Kids“, einem Verein für Krisenprävention

Wien (OTS) - „Kinder sind unsere Zukunft. Dennoch werden sie immer wieder Opfer von Gewalttaten“, so Andreas Hödl, Geschäftsführer von Taxi 40100. Die Taxivermittlungszentrale hat sich daher dazu entschlossen, 3.000 Euro an den Präventions-Verein „Happy Kids“ zu spenden. Der Verein „Happy Kids“ bietet eine Anlaufstelle für Kinder und Familien, die von Gewalt betroffen sind. „Durch Spenden wie diese ist es uns möglich, unbürokratisch und auf Wunsch anonym Unterstützung für Betroffene anzubieten. Das ist in einer Akutsituation besonders wichtig“, meint Sylvia Katz von Happy Kids. „Neben der Spende schenken wir dem Verein zudem einen Sack voller Taxi-40100-Badeenten“, so Eveline Hruza, Generalsekretärin von Taxi 40100, abschließend.

„ HappyKids“-Verein für Krisenprävention-bietet für Kinder, Jugendliche , Eltern und PädagogInnen ein vielfältiges Angebot. Neben Beratung, Begleitung und Workshops bei Mobbing, Gewalt und sexueller Gewalt werden auch gewaltfreie Lernprojekte, Friedensbildung und Unterstützung für Familien in Krisensituationen angeboten. Mehr Information über den Verein gibt es unter www.happykids.at.

