bike-austria Tulln 2023 mit mehr als 54.000 Besuchern

Insgesamt konnten 54.246 Besucher gezählt werden – eine Steigerung von 5,9 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordwert 2019.

Die bike-austria Tulln hat mit diesem fulminanten Start in die Motorradsaison wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie die Leitmesse für das motorisierte Zweirad in Österreich ist. Mehr als 54.000 Besucher sind ein neuer Rekord und liegen über unseren optimistischen Erwartungen als Veranstalter und deutlich über den Prognosen der Branche. Das Feedback unserer Besucher war ausgezeichnet und unsere Aussteller hatten die maximale Frequenz Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln

Nach drei Jahren wieder eine Messe zu veranstalten, ist immer auch mit einem Restrisiko verbunden. Wird unser Publikum kommen und wie vor der Pandemie zu begeistern sein? Schon am ersten Messetag war klar: sie sind gekommen, zahlreicher als je zuvor und mit vollem Elan, gut vorbereitet und wissbegierig. Ein wunderbares Fest ging am Sonntag zu Ende. Ein toller Start in die Fahrsaison 2023 Mag. Karin Munk. Generalsekretärin Arge 2 Rad.

Tulln (OTS) - Rechtzeitig vor Saisonstart - von 3. bis 5. Februar - präsentierten 160 Firmen 380 Marken auf der bike-austria Tulln. Die Top-Player der Branche waren dabei und das Angebotsspektrum reichte von Motorrädern, Rollern, E-Bikes, Verbrennungs- und Elektroantrieben sowie Anhängern bis hin zu Teilen und Zubehör für motorisierte Zweiräder sowie ATV & Quads. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Kinder-Trial sowie einem umfangreichen Aktivitätsprogramm für alle motorradbegeisterten Kids.

„ Die bike-austria Tulln hat mit diesem fulminanten Start in die Motorradsaison wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie die Leitmesse für das motorisierte Zweirad in Österreich ist. Mehr als 54.000 Besucher sind ein neuer Rekord und liegen über unseren optimistischen Erwartungen als Veranstalter und deutlich über den Prognosen der Branche. Das Feedback unserer Besucher war ausgezeichnet und unsere Aussteller hatten die maximale Frequenz “, Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

„ Nach drei Jahren wieder eine Messe zu veranstalten, ist immer auch mit einem Restrisiko verbunden. Wird unser Publikum kommen und wie vor der Pandemie zu begeistern sein? Schon am ersten Messetag war klar: sie sind gekommen, zahlreicher als je zuvor und mit vollem Elan, gut vorbereitet und wissbegierig. Ein wunderbares Fest ging am Sonntag zu Ende. Ein toller Start in die Fahrsaison 2023 “, Mag. Karin Munk, Generalsekretärin Arge 2Rad.

Stimmen der Aussteller zur bike-austria Tulln 2023:

„Die bike-austria Tulln, die Messe rechtzeitig vor Saisonbeginn, ist ein wichtiger Faktor für den Start in das neue Verkaufsjahr. Wir sind mehr als zufrieden.“, Dagmar Zinner, Dept. Manager PR & Marketing Honda Central Europe.

„Der Heimmarkt Österreich hat für die KTM AG eine große Bedeutung, daher war uns die Teilnahme an der bike-austria Tulln besonders wichtig. Wir haben einen sehr guten internationalen Vergleich und die Messe Tulln arbeitet sehr kosteneffizient. Seit dem Zweijahresrhythmus waren wir immer dabei. Wir haben unsere Zielgruppe erreicht, zudem liegt Tulln mitten in den für Motorräder zulassungsstärksten Gebieten Österreichs.“, Chris Schipper, Vertriebsleiter KTM Sportmotorcycle GmbH.

„Die bike-austria Tulln ist für uns die wichtigste Messe. Wir haben hier ein tolles Fachpublikum getroffen und konnten mit vielen motorradbegeisterten Kunden in Kontakt treten. Wir sind sehr zufrieden mit der hohen Qualität der Messe.“, Didi Brandl, Markenleiter Ducati Austria.

„Für uns war die bike-austria eine sensationelle Messe und hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Die Messe ist generell sehr wichtig und zum richtigen Zeitpunkt, da jetzt die Kaufentscheidungen für die kommende Saison getroffen werden. Wir haben auf der Messe eine ganz tolle Zielgruppe erreicht.“, Oliver Balzer, Leiter BMW Austria GmbH.

„Die bike-austria Tulln ist die wichtigste Leitmesse für uns in Österreich und wir unterstützen hier unsere lokalen Händler. Wir konnten sehr viele und gute Gespräche mit den Kunden führen und haben viele neue Kontakte generiert.“, Nils Buntrock, HDMC DACH – Marketing Manager Harley-Davidson.

„Ein absolutes nettes - come together – hat auf der bike-austria Tulln stattgefunden. Wir waren total begeistert und haben gar nicht mit so einem großen Ansturm gerechnet. Die bike-austria Tulln hat mit der Messe ein wichtiges Zeichen gesetzt und wir waren von dem Spirit der Motorrad Besucher richtig überwältigt. Danke auch, an das nette und hilfsbereite Team der Messe Tulln.“, Stefan Leonhardsberger, Triumph Motorrad Deutschland GmbH.

„Wir waren extrem überrascht über den großen Ansturm auf die Messe. Wir haben hier ein qualitativ hochwertiges Fachpublikum gefunden und zu 100 % unsere Zielgruppe in allen Bereichen erreicht.“, Daniela Prugger, COO Faber GmbH.

„Wir haben uns sehr gefreut, endlich wieder auf einer Messe zu sein. Die bike-austria Tulln ist der perfekte Treffpunkt um mit Kunden wieder in Kontakt zu treten. Wir sind sehr zufrieden und konnten hier ein breit gefächertes Publikum treffen.“, Eva Schmied, Geschäftsführerin Fa. Ginzinger Import GmbH.

„Die bike-austria Tulln ist für uns als Anbieter aus der Nähe besonders wichtig. Wir sprechen neue und bestehende Kunden an und konnten die passenden Lösungen herzeigen sowie angreifbar machen. Die Messe ist top organisiert und konnte meine hohen Erwartungen an Besucherzahlen in Qualität und Quantität übertreffen. Das große Interesse an hochwertigen E-Motorrädern und E-Rollern ist auf der Messe enorm.“, Hanno Voglsam, Geschäftsführer 2RadHelden.

„Die bike-austria in Tulln war die beste Messe, die wir je hatten. Wir fanden hier ein sehr interessiertes und gut vorbereitetes Fachpublikum vor. Wir haben uns besonders gefreut, dass wir hier auch die jüngere Zielgruppe erreicht haben, was uns sehr wichtig ist.“, Oliver Grünberger, Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Österreich.

„Wir waren absolut positiv überrascht, wie viele Besucher die Messe gestürmt haben. Wir hatten auch ein sehr junges Publikum aus allen Bundesländern, welche sich extra Urlaub genommen haben, um dieses Wochenende auf der bike-austria in Tulln zu sein. Die Messe ist für uns sehr wichtig und es war sehr schön, wieder mit den Kunden persönlich zu plaudern.“, Gertraud Grötzmeier, Inhaberin des gleichnamigen Unternehmens.

„Wir sind das erste Mal auf der bike-austria in Tulln und waren wirklich sehr begeistert. Wir haben hier ein sehr interessiertes Fachpublikum gefunden und werden 2025 wieder fix dabei sein.“, Frank Seiler, Vertriebsleiter Wunderlich GmbH.

„Wir sind auf der bike-austria Tulln um den österreichischen Kunden unsere neue Kollektion zu präsentieren und waren angenehm überrascht, da wir nicht mit einem so großen Besucheransturm gerechnet haben.“, Michael Keitel, SHOEI Distribution GmbH.

„Wir sind seit Anfang an bei der bike-austria Tulln dabei. Es war eine tolle Messe mit einem riesen Besucherandrang und wir waren sehr positiv überrascht. Wir sind Europaimporteur und präsentieren die Marken Shoei und Givi.“, Andreas Matz, GIVI Deutschland GmbH.

„Für uns ist die bike-austria Tulln der Saison Opener für das neue Jahr. Auf der Messe haben wir genau unser Zielpublikum erreicht. Es kommen nicht nur Motorradinteressierte auf die bike-austria Tulln, sondern auch Besucher, welche gezielt an E-Bikes interessiert ist.“, Tobias Koll, Vertriebsleitung Ost KTM Fahrrad GmbH.

„Wir sind das erste Mal auf der bike-austria Tulln und sind sehr positiv überrascht von den vielen Anfragen und Interessenten. Der Andrang war sehr groß und viele Besucher haben angemerkt, dass sie die Messe speziell wegen der Produktgruppe der E-Bikes besuchen.“, Philipp Vollmann, Betriebsleiter 2-Rad Center Knoth.

„Wir sind schon seit Beginn Aussteller auf der bike-austria Tulln. Die Messe war sehr gut besucht und es gab viele interessierte Besucher, welche speziell wegen dem Segment E-Bikes kamen.“, Norbert Bisko, Cubestore Wien Nord.

