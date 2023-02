Oberster Sanitätsrat: Markus Müller erneut zum Präsidenten des Gremiums gewählt

Gesundheitsminister Rauch gratuliert und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit

Wien (OTS) - In der konstituierenden Sitzung des Obersten Sanitätsrates (OSR) für die neue Funktionsperiode bis 2025 wurde Univ.-Prof. Dr. Markus Müller erneut zum Präsidenten des OSR gewählt. Dieses wichtige Beratungsgremium des Gesundheitsministers wird somit auch in der Geschäftsperiode 2023-2025 durch den erfahrenen Mediziner und Rektor der Medizinischen Universität Wien geleitet. Ihm zur Seite stehen Dr. Christiane Druml und Univ.-Prof. Dr. Michael Grimm als Vizepräsident:innen. Das 43-köpfige Gremium aus Expert:innen verschiedenster Disziplinen (Medizin, Pflege, Wissenschaft, Gesundheitsberufe…) beschäftigt sich mit wichtigen Fragen der medizinischen Versorgung in Österreich und befasst sich in diversen Arbeitsgruppen mit aktuellen Herausforderungen, wie etwa der Digitalisierung oder Long COVID.

Gesundheitsminister Johannes Rauch, der ebenfalls an der Sitzung teilnahm, gratuliert Markus Müller und seinem Team zur Wahl und freut sich auch weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit: „Der Oberste Sanitätsrat ist ein besonders professionelles und breit aufgestelltes Gremium mit einer Fülle an Fachwissen und Expertise. Ich freue mich ein derart kompetentes Team an Expert:innen beratend an meiner Seite zu wissen. Schon in der Vergangenheit hat der OSR wesentliche Weichenstellungen im österreichischen Gesundheitswesen beratend begleitet, wie erst vor kurzem die Ausweitung der kostenfreien HPV-Impfung in Österreich. Ich blicke hoffnungsvoll auf die kommende Zusammenarbeit und wünsche dem gesamten Team viel Erfolg für die Tätigkeiten im Gremium.“

OSR-Präsident Markus Müller daran anschließend: „Gemeinsam mit den hervorragenden Gesundheitsexperten dieses Gremiums freue ich mich auf die verantwortungsvolle Team-Arbeit in meiner dritten Amtsperiode als Präsident. Die letzte Amtsperiode war stark durch die Bewältigung der Pandemie geprägt. Unser Ziel ist es nun, Beiträge zur Lösung der großen aktuellen Herausforderungen für das österreichische Gesundheitssystem zu leisten.“

