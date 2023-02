AK und Mietervereinigung Pressekonferenz am 7. Februar: Nächster Mietenschock droht – Mietpreisbremse dringend nötig!

Wien (OTS) - Richtwertmieten steigen ab April um saftige 8,6 Prozent und auch bei den Kategoriemieten droht bald der nächste bittere Preissprung, hat die AK neu berechnet. Mehrere Länder in Europa haben schon wirksame Mietpreisbremsen umgesetzt, um Mieter:innen zu entlasten. Die Uhr tickt für die Regierung in Sachen Mietdeckel. Rund ein Drittel der Miethaushalte rechnete beim Wohnen schon vor den anstehenden Erhöhungen mit Zahlungsproblemen. Wie die Kategoriemieten nun steigen, wie die internationalen Mietpreisbremsen aussehen, wie Mieter:innen belastet sind und was AK und Mietervereinigung verlangen, präsentieren bei einer Pressekonferenz

Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunal & Wohnen, AK Wien

Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Mietervereinigung Wien

Dienstag, 07. Februar 2023/10.00 Uhr

AK Wien, 6. Stock, Saal 2, 3

1040, Prinz-Eugen-Straße 20 – 22

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/mietendeckel mitverfolgen.

Wir würden uns auch sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

