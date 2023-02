Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

29 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 5. Februar 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben ein Fußgänger und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 2. Februar 2023, in der Stadt Innsbruck, Tirol, bei dem ein 81-jähriger Fußgänger getötet wurde. Der dunkel gekleidete Fußgänger wollte die Fahrbahn auf einem Schutzweg überqueren und wurde dabei von einem herannahenden Pkw erfasst. Die 58-jährige Pkw-Lenkerin dürfte aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse den Fußgänger übersehen haben und kollidierte mit dem 81-Jährigen nahezu ungebremst. Durch den Aufprall auf der Windschutzscheibe des Pkws erlitt der Fußgänger schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Pkw-Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Wochenende, zu Beginn der Semesterferien in Niederösterreich und Wien, verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Eine Person kam in der Vorwoche auf einer Gemeindestraße und eine auf einer Landesstraße B ums Leben. Die beiden Verkehrstoten mussten in Salzburg und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren Unachtsamkeit/Ablenkung und eine Vorrangverletzung. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall und der Pkw-Lenker verwendete keinen Sicherheitsgurt.

Vom 1. Jänner bis 5. Februar 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 29 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 27 und 2021 15.

