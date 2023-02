Land NÖ fördert Tischtennis-Nachwuchs mit 130.000 Euro

LR Danninger: Förderung bietet heimischen Tischtennis-Talenten ein hochwertiges Zusatzangebot und legt Basis für Hochleistungssport

St.Pölten (OTS) - Im SPORTLAND Niederösterreich stehen Kinder und Jugendliche ganz besonders im Fokus der Sportstrategie 2025. Zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen im Tischtennis-Nachwuchsleistungssport hat das Land Niederösterreich deshalb eine Förderung von rund 130.000 Euro rückwirkend für das Jahr 2022 genehmigt. Dieser Zuschuss soll verbands- und vereinsorganisierte Maßnahmen für leistungsorientierte Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler unterstützen. „Durch diese Förderung wollen wir unseren Tischtennis-Talenten ein hochwertiges Zusatzangebot bieten und die Basis für den Hochleistungssport legen. Unser Ziel ist es, optimale Rahmenbedingungen dadurch zu schaffen, um unsere heimischen Talente bestmöglich auf ihrem Weg zum Spitzensport zu unterstützen. Schließlich sind Spitzensportlerinnen und Spitzensportler ein starker und wichtiger Motor insbesondere für junge Generationen und sorgen demzufolge für eine positive Rückkopplung im Nachwuchs- und Breitensport“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

Mit dieser Förderung soll der niederösterreichische Tischtennissport in der Breite stärker und das allgemeine sportliche Niveau langfristig verbessert werden. „Wir möchten für den Tischtennissport begeisterte Kinder und Jugendliche aus einem regelmäßigen und strukturierten Training und Wettkampfbetrieb an den Leistungs- und Spitzensport heranführen. Die unverzichtbare Basis dafür stellen unsere Mitgliedsvereine dar, in denen eine Grundausbildung sowie effektive Trainingsmethoden umgesetzt werden. Ich möchte mich herzlich beim Land Niederösterreich für die Unterstützung unserer Vorhaben bedanken“, zeigt sich auch NÖTTV-Präsident Eduard Herzog erfreut.

