Erste Wohnmesse 2023: Kick-off Startschuss ins neue Immobilien-Messejahr

Die veranstaltende Agentur der Erste Wohnmesse, enteco, lud zum jährlichen Kick-Off ins neue Messejahr und präsentierte Highlights der Umfrage vom Vorjahr.

Wien (OTS) - Beim traditionellen Aussteller-Frühstück der Erste Wohnmesse präsentierte der Veranstalter enteco die Facts und Figures-Ergebnisse der vergangenen Herbstmesse sowie die Highlights der Besucher:innen-Umfrage und lieferte den Aussteller:innen eine Inspiration für das Messejahr 2023.



Am 25.01. ist die Erste Wohnmesse 2023 mit einer Kick-off Veranstaltung erfolgreich in das neue Messejahr gestartet. Die enteco, die veranstaltende Agentur der Erste Wohnmesse lud zum jährlichen Aussteller-Frühstück, diesmal über den Dächern von Wien, in das 360° Ocean Sky.

Sebastian Berloffa, Geschäftsführer und Managing Partner der enteco präsentierte die Fact- und Figures- Ergebnisse sowie die Highlights der Besucher:innen-Umfrage, die während der Herbstmesse durchgeführt wurde.

Mit über 1 Millionen Gesamtimpressionen, knapp 4.000 gebuchten Tickets im Vorfeld, einem Aussteller-Zuwachs von 20% und einer direkten Reichweite auf Social Media von knapp 890.000, hat sich die größte Immobilienmesse im Herbst wiederholt selbst getoppt. Die Messe fand am Erste Campus am Belvedere statt und bot neben 36 Aussteller:innen auch 6 Live-Vorträge, die für wissenshungrige Immobilieninteressierte gestreamt wurden.

Grundtenor: Zufriedene Besucher:innen

Auch hatten rund 450 Besucher:innen, also mehr als 10% aller gelösten Tickets, online oder vor Ort an der erstmals durchgeführten Besucher:innen-Umfrage teilgenommen. Ziel der Umfrage war es, die Interessen und Bedürfnisse der Event-Teilnehmer:innen noch besser verstehen zu lernen, um im neuen Messejahr gezielt auf Wünsche und Erwartungen eingehen zu können.

Knapp 80% der Besucher:innen waren mit der Erste Wohnmesse äußerst oder sehr zufrieden, was sowohl Aussteller wie auch Veranstalter bestätigten. Was die Besucher:innen besonders interessant fanden, waren die Haus- und Wohnungsangebote mit 93% Nennung, gefolgt von Finanzierung mit knapp 60%, rechtliche Inhalte mit 54%, Energiesparthemen mit 53% und Versicherungsthemen mit 43%.

Anregungen, was man noch besser machen könnte, betrafen ua das Wohnungsangebot. Hier gab es Wünsche nach noch mehr Angebote im Bereich Häuser, Vorsorgewohnungen, aber auch Miet- und Genossenschaftswohnungen. Im Bereich Themen und Wissen würden die Besucher:innen auch gerne smarte Wohnlösungen vorfinden, mehr Visualisierung, aber auch die Themen “Wohnen im Alter” und nachhaltiges Wohnen. Rechtliche und Finanzierungsaspekte waren auch weiterhin und durchgängig ein Dauerbrenner.

Ganzjährige Messe-Webplattform

Die ganzjährige Messe-Webplattform www.erstewohnmesse.at erhielt mit 70% Bekanntheitsgrad ein klares Votum für noch mehr Aussteller-Infos das ganze Jahr über.

„Das Gesamt-Messekonzept – mit der Webplattform www.erstewohnmesse.at , den hybriden Elementen und der realen Messe im Herbst – sehe ich als klar bestätigt,“ so Sebastian Berloffa, Mastermind der Messe-Konzeption. „Wir werden nun alle Wünsche genau studieren, mit den Aussteller:innen teilen und bei der nächsten Messe am 12. November 2023 bestmöglich integrieren.“

Die zahlreich teilnehmenden Aussteller:innen lauschten gespannt den Ergebnissen und nahmen die ein oder andere Anregung mit, um für die Messeplanung des Herbst 2023 bestens vorbereitet zu sein.

Die nächste Erste Wohnmesse findet am 12. November 2023 in den Räumlichkeiten des Erste Campus am Belvedere statt. Aussteller:innen sichern sich ab sofort bis inkl. 28. Februar einen Frühbucherbonus. Alle Infos dazu gibt es bei Frau Nadine Peischl, peischl @ enteco.at

Auch der Ticket-Shop für Besucher:innen ist ab sofort offen. Die kostenlose Eintrittskarte für die Herbstmesse gibt es unter www.erstewohnmesse.at

Über den Veranstalter „enteco“

Die Digital Real Estate Marketing Agentur enteco hat sich die Digitalisierung der Immobilienbranche zur Aufgabe gemacht. Im Fokus stehen Strategie, Transformation und Umsetzung in den Geschäftsbereichen Digital Communications, Marketing Technology und Events. Die Agentur betreut Kunden wie die Wirtschaftskammer Wien – Fachgruppe Immobilientreuhänder, die Erste Bank, Raiffeisen-Vorsorge-Wohnung, Glorit, Buwog, Arwag, Fair Invest, Strabag Real Estate, Curcuma, EHL, APROM Real Estate Group, Haustraum - Town & Country und viele weitere. Mit der eigenen Veranstaltungsreihe „#TheREAL100“ setzt die Agentur seit 2018 Impulse im beliebten Afterwork-Format für die Top-Leader der Branche.

Das Unternehmen wurde 1997 von Serial Entrepreneur und Immobilienexperten Friedrich Csörgits gegründet. Seit 2021 führt nunmehr der Wirtschaftsinformatiker Sebastian Berloffa das Unternehmen in die digitale Zukunft.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.enteco.at und www.erstewohnmesse.at

