SPÖ-Silvan: „Eine Woche nach der Wahl wird die interne Abteilung im LK Klosterneuburg dichtgemacht!“

Während ÖVP kurz vor der Landtagswahl dementierte, wird Schließung ein paar Tage später eiskalt durchgezogen

Wien (OTS) - Bereits vor etwas mehr als einer Woche warnte Abgeordneter zum Nationalrat Rudolf Silvan, seines Zeichens Mitglied im Gesundheitsausschuss des Nationalrates, vor der Schließung einer der internen Abteilungen des Landesklinikums Klosterneuburg. Silvan wusste aus guter Quelle, dass diese Informationen dem zuständigen Landesrat Stefan Pernkopf, aber auch der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner seit geraumer Zeit vorliegen. Diese schickten den ärztlichen Direktor kurz vor der Landtagswahl aus und ließen Silvans Aussagen als Desinformation in einem NÖN Interview zurückweisen. „Eine knappe Woche nach der Landtagswahl ist die Katze aus dem Sack. Die ÖVP lässt die interne Abteilung 1 im LK Klosterneuburg schließen!“, ist Abgeordneter Silvan wütend.

"Dass die Versprechen der ÖVP oftmals nicht lange halten und wenig wert sind, ist nichts Neues, aber dieser Vorgang ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten", so Silvan. Grund für die Schließung ist ein seit geraumer Zeit anhaltender eklatanter Personalmangel, den der zuständige Landesrat Stefan Pernkopf seit Monaten nicht in den Griff bekommt. Auch in anderen Spitälern herrschen desaströse Zustände. In der Kronenzeitung berichtete unter anderem ein ÖVP Gewerkschafter, dass es unzählige Gefährdungsanzeigen seitens der Landeskliniken an die Holding gegeben habe. Auch die ehemalige Betriebsratsvorsitzende der Klinik in Klosterneuburg und ehemalige AK Vizepräsidentin Bettina Adler hat in ihrer aktiven Zeit im Klinikum vor der Übernahme der Kliniken durch das Land gewarnt. Adler war sich schon seinerzeit sicher, dass die Leistungen der niederösterreichischen Spitäler nach dem Einstieg durch das Land NÖ zurückgefahren werden.

