ORF-Vorabendillustrierte „Studio 2“ feiert 1000. Ausgabe

Am 7. Februar um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am 7. Jänner 2019 ging die erste Sendung des ORF-2-Vorabendmagazins „Studio 2“ in der Produktionsfirma Interspot on air, am Dienstag, dem 7. Februar 2023, steht um 17.30 Uhr die 1000. Ausgabe auf dem Programm von ORF 2. Dass der tägliche Mix aus Information, Service und Unterhaltung auf hohes Publikumsinteresse stößt, belegen die Zuseherzahlen: 2022 erreichte „Studio 2“ pro Tag im Schnitt 289.000 Zuseher/innen bei 23 Prozent Marktanteil. Im Jänner 2023 verfolgten die Sendung durchschnittlich 354.000 bei ebenfalls 23 Prozent Marktanteil.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Seit mehr als vier Jahren und 1.000 Sendungen bietet ‚Studio 2‘ den Österreicherinnen und Österreichern wochentags von 17.30 bis 18.30 Uhr einen spannenden Mix aus Information, Service, Kultur und Unterhaltung. Ich gratuliere dem gesamten Team vor und hinter der Kamera – es ist ihnen gelungen, mit ‚Studio 2‘ eine starke Marke aufzubauen, die aus dem ORF-2-Vorabend nicht mehr wegzudenken ist.“

Aktuell, informativ, serviceorientiert, modern, unterhaltsam – seit mehr als vier Jahren laden Verena Scheitz & Norbert Oberhauser bzw. Birgit Fenderl & Martin Ferdiny wochentags um 17.30 Uhr in ORF 2 zum gemütlichen und informativen Nachhausekommen ein. Zum runden Jubiläum präsentieren sich die bekannten „Studio 2“-Expertinnen und -Experten einmal von einer ganz anderen Seite: Wo engagiert sich die Apothekerin Irina Schwabegger-Wager ehrenamtlich? Was ist die geheime Leidenschaft von Virologe Norbert Nowotny? Mit wem schlägt sich Molekularbiologe Fritz Treiber in seiner Freizeit wortwörtlich herum? Reporter Jan Matejcek zeigt live in der Sendung, ob er tatsächlich kochen kann. Dazu gibt es einen Besuch am Hof der Seminarbäuerin Elisabeth Lust-Sauberer und so manchen ganz neuen Blick hinter die Kulissen der Sendung.

