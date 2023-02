Vollbrand einer Lagerhalle im 11. Bezirk

Löscharbeiten können noch bis in die frühen Morgenstunden andauern

Wien (OTS/RK) - Die Wiener Berufsfeuerwehr wurde gegen 1 Früh in die 7. Haidequerstraße 4 in Simmering gerufen. Grund dafür war eine in Vollbrand stehende Lagerhalle. Es wurde Alarmstufe 3 ausgerufen, die Feuerwehr war mit 25 Fahrzeugen und zirka 100 Einsatzkräften vor Ort. Derzeit gibt es keine Meldungen über zu Schaden gekommene Personen.

Mittlerweile ist der Brand unter Kontrolle, dank des massiven Einsatzes der Berufsfeuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Dennoch sind umfangreiche Nachlöschungen erforderlich, die Arbeiten werden sich bis in die frühen Morgenstunden erstrecken.

