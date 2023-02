Dombbit bringt selbstaufladenden Mining-Rig auf den Markt

London (ots/PRNewswire) - Dombey Electrics Co. (www.dombbit.com), ein 2010 im Vereinigten Königreich und dann in Finnland gegründetes Unternehmen mit einem Produktionsstandort in Hongkong sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt, ist einer der führenden Hersteller von Elektrogeräten.

Im Jahr 2019 führte das Unternehmen den Kryptowährungs-Mining-Rig mit geringem Stromverbrauch ein, da Strom- und Versorgungsrechnungen beim Mining mitunter anstrengend und finanziell belastend sein können. Die erste Serie von Mining-Rigs mit extrem niedrigem Stromverbrauch kam in Hongkong auf den Markt und wurde über 2.000 Mal an Krypto-Miner in der ganzen Welt verkauft.

Jüngste Entwicklungen

Im Oktober 2022 brachte das Unternehmen den ersten Satz Mining-Rigs mit integriertem Solarmodul auf den Markt. Das Produkt ist als Dompre (Dombey Previa) bekannt. Es kann sowohl mit Solarenergie als auch über das Stromnetz betrieben werden. Es zieht Sonnenlicht von selbst an und lädt sich sofort auf. Dank seiner beiden Energiequellen kann es auch bei geringster Sonneneinstrahlung aufgeladen oder aber über die Steckdose geladen werden. Das Produkt ist aus Solarzellen hergestellt, die stabiler und langlebiger sind. Die Garantie darauf beträgt fünf Jahre. Ab jetzt brauchen sich die Miner von Kryptowährungen keine Sorgen mehr über die Stromrechnung zu machen. Der Versand ist weltweit kostenlos. Zu den Produkten: www.dombbit.com/products

Darüber hinaus werden zusammen mit der Mining-Ausrüstung kostenlose Solarenergiesysteme mit der Bezeichnung D200 mitgeliefert, die ausschließlich für Kryptowährungs-Miner bestimmt sind, um Probleme mit aufgelaufenen Stromrechnungen zu vermeiden. Das bedeutet, dass Sie beim Kauf eines Mining-Rigs auch ein D200 erhalten, um beim Mining zu helfen. Diese werden mit einer Bedienungsanleitung geliefert und sind einfach in der Handhabung. Der COO, James Eskola, erklärte in „the Street", er glaube, dass viele Kunden ihr D200 letztendlich eher zum Campen als zum Mining nutzten, unter anderem, weil es sich finanziell rechnet. Aufgrund der geringeren Gebühren wird es auch mit den Mining-Rigs geliefert.

Bei Lieferproblemen, Bruch oder Beschädigung oder wenn das Gerät von der Lieferfirma nicht richtig gehandhabt wird, können die Artikel sofort zurückgeschickt und innerhalb des angegebenen Zeitrahmens ersetzt werden. Weitere Informationen zu den Rückgabebedingungen finden Sie hier www.dombbit.com/faqs/

Informationen zu Dombey Electric Incorporated

Dombey Electrics Co. ist der führende Anbieter von elektrotechnischen Lösungen und wurde im Jahr 2010 von einer Gruppe von Elektrikern gegründet. Das Unternehmen ist sehr stolz auf seine Fähigkeit, unkonventionelle elektrische Produkte für den Innen- und Außenbereich herzustellen. Darüber hinaus hat es dank zahlreicher technologischer Entwicklungen die Nutzung von Elektrogeräten um weniger riskante Tätigkeiten erweitert.

