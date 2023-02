TICKETS FÜR DIE 15. AUSGABE DER FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS #ABUDHABIGP JETZT ERHÄLTLICH

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Vor dem Beginn der Formel-1-Saison 2023 gab das Abu Dhabi Motorsports Management (ADMM) heute bekannt, dass Tickets für die 15. Ausgabe des GROSSEN PREISES VON ABU DHABI 2023 erhältlich sind.

Das 23. und letzte Rennen der Saison 2023 findet vom 26. bis zum 29. November auf dem Yas Marina Circuit statt und schließt damit die längste Saison in der Geschichte des Sports ab. Das #AbuDhabiGP-Wochenende, das sich über vier Tage erstreckt, wird ein einzigartiges Sportprogramm auf der Rennstrecke bieten, ergänzt durch eine Reihe erstklassiger Unterhaltungs- und Gastronomie-Erlebnisse auf dem Yas Island Circuit.

Nach einem rekordverdächtigen #AbuDhabiGP-Wochenende im Jahr 2022, an dem die größte Besuchermenge aller Zeiten teilnahm, und um treue Fans zu belohnen, haben die Organisatoren bestätigt, dass Ticketkäufer einen Frühbucherrabatt von bis zu 20 % auf ausgewählte Eintrittstickets erhalten, solange diese verfügbar sind. Die Veranstaltung hat bereits eine beispiellose Nachfrage nach Tickets für 2023 erlebt, und diejenigen, die teilnehmen möchten, sollten schnell handeln, um Enttäuschungen zu vermeiden.

Die Tickets für die Ausgabe 2022 konnten rekordverdächtige Verkäufe verzeichnen, wobei sie schneller ausverkauft waren als je zuvor. In diesem Jahr wird es während des viertägigen Wochenendes nicht nur einen aufregenden Abschluss der längsten Formel-1-Saison in der Geschichte des Sports und atemberaubende Wettbewerbsverläufe in den Vorstufenkategorien Formel 2 und Formel 4 geben, sondern auch ein fantastisches Aufgebot an internationalen Musiksuperstars und eine Reihe von erstklassigen Gastronomie-Erlebnissen.

Die Ticketinhaber des #AbuDhabiGP 2023 erhalten nicht nur Zugang zu ihrem jeweiligen Veranstaltungstag, sondern können auch das Abendkonzert besuchen und haben freien Eintritt zu einem der unterhaltsamen Abenteuerparks der Insel Yas, darunter Ferrari World Abu Dhabi, Warner Bros. World Abu Dhabi, Yas Waterworld oder Seaworld Abu Dhabi. Das Angebot gilt für Ticketinhaber über das gesamte #AbuDhabiGP-Wochenende vom 22. bis zum 27. November.

Saif Al Noaimi, CEO von Abu Dhabi Motorsports Management, stellte fest: „Heute ist ein stolzer Tag, da wir bekannt geben, dass Eintrittstickets für die 15. Ausgabe des GROSSEN PREISES VON ABU DHABI früher als je zuvor verkauft werden. Nach einem rekordverdächtigen Jahr 2022, bei dem die größte Zuschauermenge aller Zeiten am Grand-Prix-Wochenende teilnahm, waren wir begeistert, die Nachfrage nach Eintrittstickets von unseren internationalen Fans zu sehen, und der Beginn der Saison stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, um sicherzustellen, dass unsere Fans vor Ort und aus der ganzen Welt ihre Tickets kaufen und für die kommende Saison planen können."

„Für das Jahr 2023 freuen wir uns auf eine enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Nachbarn auf der Insel Yas, um eine Reihe von Zusatzleistungen für die Besucher der Rennen zu bieten, die für das ultimative Urlaubserlebnis auf der Insel Yas sorgen. Die Fans erhalten Zutritt zu einem fantastischen After-Race-Konzert im Etihad Park und einen Tag in einem der Weltklasse-Abenteuerparks der Insel, dazu den Eintritt zu vier Renntagen an ihrem Abu-Dhabi-Grand-Prix-Wochenende, alles mit einem Eintrittsticket. Es wird in den kommenden Wochen noch mehr bekannt gegeben, halten Sie sich also auf dem Laufenden."

Nach der Einführung von beliebten Fan-Erlebnissen während des Rennwochenendes, einschließlich der neuen Zuschauertribüne an der Nordgeraden sowie „Deck at 9", das entlang der Marsa South Corner verläuft, gibt es eine Reihe von flexiblen Optionen für Rennbesucher, um das Beste aus ihrem Wochenende während des diesjährigen #AbuDhabiGP zu machen. Dazu gehören das beliebte „Multi-Grandstand"- und das „Multi-Yas Suite"-Ticket, bei dem die Gäste die Wahl haben, während des Rennwochenendes verschiedene Teile des Veranstaltungsorts zu erleben.

Weitere spannende Ankündigungen und Informationen dazu, wie sie sich ihren Platz bei der größten Sport- und Unterhaltungsveranstaltung der Region sichern können, finden Fans auf: www.yasmarinacircuit.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1995586/Abu_Dhabi_Motorsports_Management.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1995587/Abu_Dhabi_Motorsports_Management_2.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Andrew Young,

andrewyoung @ sevenmedia.ae,+97144581825