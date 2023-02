ÖAMTC: Rückreiseverkehr bei problematischen Straßenverhältnissen

Leere Batterien im Stau, Lawinensperren, ganze Arbeit der Einsatzkräfte

Wien (OTS) - „Ich habe allein im Staubereich Salzburg sechs Fahrzeugen Starthilfe gegeben“, meldete ÖAMTC-Pannenfahrer Gerhard Hollitscher am frühen Samstagnachmittag. In den Mittagsstunden wurde der Reiseverkehr vor allem in Fahrtrichtung Deutschland stärker. Es kam zu Staus auf der Arlberg Schnellstraße (S16), der Fernpassstrecke (B179), vor Kiefersfelden (A12) und im Großraum Salzburg (A1/A10). Im Stau gaben bei einigen AutofahrerInnen die Batterien auf, was zu zusätzlichen Verkehrsbehinderungen führte. Gerhard Hollitscher konnte sechs davon wieder flott machen. Außerdem wurde er zu mehreren Unfällen gerufen.

Gegenüber den Morgenstunden bleibt laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen die Lawinensituation in punkto Straßensperren auf hohem Niveau stabil. Stark gebessert hat sich die Lage bezüglich umgestürzter Bäume. „Die meisten Sperren konnten aufgehoben werden. Hier dürften die Einsatzkräfte ganze Arbeit vollbracht haben“, lobte der ÖAMTC. Im dichten Ausflugs- und Reiseverkehr kommt es derzeit gehäuft zu Unfällen. Der ÖAMTC erinnert einmal mehr daran, das Fahrverhalten den winterlichen Gegebenheiten anzupassen: „Fuß weg vom Gas.“

Aktuelle Verkehrsinfos:

www.oeamtc.at/verkehrsservice

www.oeamtc.at/apps

