NEOS: Gratulation an Claudia Gamon als neue Landessprecherin von NEOS Vorarlberg

Beate Meinl-Reisinger: „Ich gratuliere Claudia Gamon zu ihrer Wahl und bedanke mich von ganzem Herzen bei Sabine Scheffknecht.“

Bregenz/Wien (OTS) - Bei der heutigen Landesmitgliederversammlung ist Claudia Gamon mit 91,67% der Stimmen zur neuen NEOS-Landessprecherin in Vorarlberg gewählt worden. „Ich gratuliere Claudia Gamon ganz herzlich zu ihrer Wahl. Mit ihrer Kompetenz und ihrem Weitblick hat sie sich im europäischen Parlament einen Namen gemacht. Sie hat auf den verschiedensten Ebenen politische Lösungen für ein besseres Leben der Menschen eingebracht, sei es in der Hochschülerschaftspolitik, auf der kommunalen Ebene in Wien, national oder auf der europäischen Ebene", so Beate Meinl-Reisinger, Vorsitzende von NEOS. "Claudia Gamon weiß was es heißt, Verantwortung zu übernehmen, kennt die Sorgen der Jungen, von Unternehmerinnen und Unternehmern und ganz besonders auch von Frauen. Uns war immer wichtig, dass wir auch in den Bundesländern die besten Köpfe haben. Das ist uns bisher gelungen und wird mit Claudia Gamon als Landessprecherin auch weiterhin so sein."

Claudia Gamon folgt Sabine Scheffknecht nach, die weiterhin Obfrau des NEOS Klubs im Vorarlberger Landtag sein wird. "Ich will mich auch von ganzem Herzen bei Sabine Scheffknecht bedanken. Sie hat NEOS in Vorarlberg über 10 Jahre aufgebaut und auch maßgeblich die Entwicklung von NEOS insgesamt mitgeprägt. Als unternehmerischer Familienmensch, dem Bildung und die besten Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben ein Herzensanliegen sind, hat sie zuletzt das beste Landtagswahlergebnis unserer Geschichte eingefahren", so Beate Meinl-Reisinger. "Als Klubobfrau wird Sabine Scheffknecht die nächste Generation mit ihrer wertvollen Erfahrung weiter unterstützen."

Zum Stellvertreter von Claudia Gamon wurde der NEOS Vorarlberg Landtagsabgeordnete und stv. Klubobmann Johannes Gasser gewählt. Landesfinanzreferent ist Christoph Gruber. Die weiteren Mitglieder des Landesteams sind Katharina Fuchs, Christof Hotz, Fabienne Lackner und der Nationalratsabgeordnete Gerald Loacker.

