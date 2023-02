ReadyWise in Europa bei Amazon verfügbar

London (ots/PRNewswire) - LONDON, 3. Februar 2023 /PRNewswire/- - ReadyWise, der führende Hersteller von Lebensmittelnotvorräten in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich, ist jetzt auf Amazon in mehreren Ländern erhältlich, darunter im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland, Polen, Belgien, in den Niederlanden, in Schweden, Italien und Spanien.

Die Lebensmittelnotvorräte von ReadyWise sind eine kluge Investition in die Zukunft Ihrer Familie. Der Durchschnittshaushalt hat weniger Nahrungsmittel auf Vorrat, als er für eine Woche brauchen würde, und das Gleiche gilt für die meisten Supermärkte. Sie können einfach auf Amazon, den bequemsten Online-Shop der Welt, zugreifen und Lebensmittel für Ihren Haushalt bestellen, die direkt an Ihre Haustür geliefert werden. ReadyWise macht es Millionen von Familien leicht, sich vorzubereiten, bevor es zu Katastrophen kommt.

„Ohne paranoid zu sein, gibt es mehrere Gründe, warum Haushalte zusätzliche Lebensmittel auf Vorrat haben sollten. Dazu gehören schwere Unwetter, Stromausfälle, finanzielle Notfälle, Pandemien und vieles mehr", so Morten Steen-Jorgensen, CEO von ReadyWise. „Wir arbeiten hart daran, dass Europa leicht auf unsere lebensrettenden Produkte zugreifen kann, und deshalb freuen wir uns, mit Amazon zusammenzuarbeiten, um mehr Menschen vorzubereiten."

Ein Vorrat an Lebensmitteln und Wasser, ist entscheidend für das Überleben, damit Sie unabhängig versorgt sind, und nicht wie andere bei einem Notfall Panikkäufe tätigen. ReadyWise bietet verschiedene kurz- und langfristige Optionen an, beispielsweise die Entree Buckets mit 60 bzw. 120 Portionen, die verschiedene Gerichte für Mittag- und Abendessen umfassen. Um die Mahlzeiten zuzubereiten, geben Sie einfach Wasser hinzu, warten Sie nur 10 bis 15 Minuten und sie sind verzehrfertig. Alle Mahlzeiten haben eine Haltbarkeit von 25 Jahren und die leichtgewichtigen Behälter sind im Notfall leichter zu fassen. Sie enthalten außerdem alles, was Sie für eine abgerundete und nahrhafte Ernährung benötigen, zum Beispiel gefriergetrocknete Frühstücksflocken, Fleisch, Gemüse und Früchte.

Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um Nahrungsmittel für Notfälle aufzustocken. Um auf Amazon zu kaufen, klicken Sie unten:

Um mehr über ReadyWise UK zu erfahren, besuchen Sie bitte https://readywise.co.uk

Informationen zu ReadyWise: ReadyWise, mit Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, ist ein führender Anbieter von Notfallnahrung. ReadyWise hilft seinen Kunden bei der Zubereitung von gefriergetrockneten und dehydrierten Mahlzeiten, die bis zu 25 Jahre haltbar sind. Um mehr über die gesamte Palette der ReadyWise-Produkte zu erfahren, besuchen Sie www.ReadyWise.Co.Uk oder www.ReadyWise.Com

