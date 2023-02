„IM ZENTRUM“: Essen, Heizen, Wohnen – Wird das Leben zum Luxus?

Am 5. Februar um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das Leben in Österreich ist empfindlich teurer geworden, die stark gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise werden für immer mehr Menschen zur Herausforderung. Entgegen dem Trend in der Eurozone steigt die Rekordinflation in Österreich zu Jahresbeginn wieder an. Zusätzlich zu den milliardenschweren Hilfspaketen des vergangenen Jahres wurden diese Woche im Nationalrat weitere Entlastungsmaßnahmen für Haushalte und Unternehmen beschlossen. Kommen die Hilfen an und erzielen sie die notwendige Wirkung? Was braucht die Wirtschaft angesichts der hohen Energiepreise? Droht möglicherweise sogar eine Überförderung? Welche Maßnahmen braucht es für Menschen, die unter der Teuerung leiden oder ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 5. Februar 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Peter Weidinger

Sprecher für Konsumentenschutz und Nationalratsabgeordneter ÖVP

Marlene Svazek

stellvertretende Bundesparteiobfrau FPÖ

Marcus Scheiblecker

Ökonom, WIFO

Thomas Pfeiffer

Textilunternehmer und Geschäftsführer HERKA & TVG

Maria Katharina Moser

Direktorin Diakonie Österreich

