Korrektur zu OTS0066: Für 240.000 Schüler*innen in Wien beginnen die Semesterferien

Korrektur zu OTS_20230203_OTS0066

Wien (OTS/RK) - Korrektur-Hinweis: In der ursprünglichen Fassung der OTS wurde beim Thema Finanzführerschein eine falsche Schüler*innenzahl genannt. Statt "Vor wenigen Tagen haben 40 Schüler*innen den Finanzführerschein überreicht bekommen" muss es richtig lauten: "Vor wenigen Tagen haben 440 Schüler*innen den Finanzführerschein überreicht bekommen". Es folgt die korrigierte Fassung:

„Schüler*innen, Pädagog*innen, Eltern und das gesamte Schulpersonal haben auch in diesem Semester eindrucksvoll gezeigt, dass gemeinsam die vielen aktuellen Herausforderungen zu schaffen sind und ich bedanke mich bei allen für ihre Energie und ihren Einsatz“, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer. „Die Ferien sind die Zeit, zum Durchatmen und ich wünsche allen, erholsame Tage!“

„Durch viel Einsatz und Tatkraft von Schüler*innen, Eltern, Schulleitungen und Pädagog*innen wurden auch die Herausforderungen dieses Semesters bewältigt. Die Hälfte des Schuljahres ist geschafft und ich wünsche allen Schüler*innen sowie dem gesamten Schulpersonal ruhige und entspannte Ferien und alles Gute und viel Freude für das nächste Semester!“, sagt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr

Finanzbildung

Zu Beginn des Semesters startete die Bildungsdirektion die Initiative Finanzbildung. In diesem Schuljahr wird mit einer Vielzahl neuer, kostenfreier und qualitätsgeprüfter Angebote zahlreicher Kooperationspartner*innen die Finanzbildungsstrategie gestärkt. „Finanzkompetenz unterstützt junge Menschen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen – mit weniger Geldsorgen und höherer Entscheidungsfähigkeit. Wir fördern damit Chancengleichheit, denn Wissen rund um Geld ist ein wirksamer Schutz vor Armut“, so Himmer.

Vor wenigen Tagen haben 440 Schüler*innen den Finanzführerschein überreicht bekommen. Das kostenlose Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Polytechnischen Schulen und Berufsschulen, da sie unmittelbar vor dem Start in die finanzielle Eigenständigkeit stehen. Seit dem Start im Frühjahr 2020 haben 3.300 Schüler*innen aus 207 Klassen an 37 Schulen den Finanzführerschein erworben. Der Finanzführerschein wird in Wien von der Schuldnerberatung Wien des Fonds Soziales Wien in Kooperation mit der Arbeiterkammer Wien und in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Wien durchgeführt.

Digitale Bildung für die Jüngsten

Eine altersgerechte digitale Bildung im Volksschulalter ist das Projekt cody21, das eine qualitativ hochwertige und dringend notwendige Einführung in die Grundlagen der digitalen Welt ist. cody21 erleichtert Pädagoginnen und Pädagogen sowie den Schulleitungen die Arbeit zu diesem Thema. Die Videos decken den gesamten digitalen Unterricht – mit Erklärungen, Geschichten, Aufgaben und Lösungen – ab.

„Starke Kinder – sichere Schule“: Gemeinsam gegen Gewalt an Schulen

Am 13. Februar, wenn die Schüler*innen wieder in die Schulen gehen, findet in der Bildungsdirektion der vierte Runde zum Thema Gewalt an Schulen statt. Vertreter*innen der Bildungsdirektion diskutieren mit Schulpartner*innen, Institutionen aus den Bereichen Sicherheit, Bildung und Jugend, Repräsentant*innen aller im Wiener Gemeinderat vertretenen Parteien sowie der Religionsgemeinschaften.

100 Jahre Bildung für Wien

Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Bildung für Wien“ veranstaltet die PH Wien gemeinsam mit der Bildungsdirektion Wien ein Symposium zum Thema „Lesen können – Lesen wollen“. Dabei geht es um das wechselseitige Zusammenspiel von Lesekompetenz und Lesemotivation. Der Auftakt findet am 20. Februar statt.

Schwerpunkte im Rahmen von „100 Jahre Bildung für Wien“ sind neben der Wiener Ganztagsschule auch Mehrsprachigkeit, Elternarbeit, Mitgestaltung, Inklusion und Nachhaltigkeit. So entstand etwa im Rahmen des Pilotprojekts ‚Klimabeauftragte‘ ein Lehrer*innennetzwerk von rund 30 Pädgog*innen mit dem Ziel, das Thema an den Schulen zu verankern und die notwendigen Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung zu schaffen.



Bildung für nachhaltige Entwicklung an Wiener Schulen

Neben dem Engagement der Klimabeauftragten werden Schulen im kommenden Semester wieder eingeladen, für den SDG-Award einzureichen. Zum zweiten Mal werden SDG-Botschafterschulen gekürt! Neben einer Urkunde und einem Schild „Schule für Nachhaltigkeit“ erhalten die Schulen auch Sachpreise und Workshops. Ziel des SDG-Awards ist, Bewusstsein und Aktiv-Werden für Nachhaltigkeit an Wiener Schulen zu fördern.

Kreativwettbewerb für Wiener Schüler*innen

Alle Wiener Schüler*innen und ihre Pädagog*innen sind eingeladen, zu zeigen, was Bildung in ihrem Bezirk ausmacht, prägt und wie sie sich Bildung in Zukunft vorstellen. Die Gedanken und Wünsche werden Kunst und in Folge weithin sichtbare Fahnen, die im Herzen der Bezirke wehen. Im April entscheidet eine Jury, welche Ideen groß in Szene gesetzt werden, denn eine davon wird im Juni am Wiener Rathaus wehen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Tabea Nica Petra Grießner

Mediensprecherin Bildungsdirektion für Wien

Tel: 01/525 25 77014

Mail: tabea.griessner @ bildung-wien.gv.at



Manfred Kling

Mediensprecher Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr

T: 01/4000-83202

M: manfred.kling @ wien.gv.at