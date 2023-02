Arnoldner ad Happel-Stadion: Lösungen sind dringend vonnöten

Sportstadtrat lässt Lösungskompetenz vermissen – Konkrete Konzepte müssen endlich auf den Tisch gelegt werden

Wien (OTS) - „Die heutigen Aussagen von Stadtrat Hacker lassen offenbar jegliche Lösungskompetenz rund um das Thema Ernst-Happel Stadion vermissen“, so die Sportsprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Bernadette Arnoldner angesichts des heutigen Interviews von Sportstadtrat Hacker mit der Tageszeitung „Der Standard“.

So habe Hacker in diesem Zuge einen Neubau gänzlich ausgeschlossen bzw. blieb auch hinsichtlich einer möglichen Sanierung äußerst vage. Fakt ist, dass die letzte Sanierung des Happel-Stadions mittlerweile über 14 Jahre zurückliege und hier dringend Lösungen vonnöten sind. „Das Thema Ernst-Happel Stadion ist aber auch bezeichnend für den gesamten Umgang der Stadt Wien mit ihren Sportstätten“, so Arnoldner weiter. Schon der Stadtrechnungshof habe festgestellt, dass bei zahlreichen Wiener Sportstätten bautechnische und sicherheitstechnische Mängel vorhanden sind. Auch die Fläche der Sportstätten pro Einwohner in Wien sei in den letzten zehn Jahren um 11 Prozent zurück gegangen.

„Sportstadtrat Hacker ist aufgefordert dieses Thema nicht weiter auf die lange Bank zu schieben sowie konkrete und nachhaltige Konzepte auf den Tisch zu legen. Die Stadt Wien muss endlich ihrem selbst ernannten Titel als Sportstadt gerecht werden“, so Arnoldner abschließend.

