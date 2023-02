ORF-„Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit Hans Bürger

Wien (OTS) - Niederösterreich hat die kleine Serie an Landtagswahlen in diesem Jahr mit einem Paukenschlag eröffnet: Die SPÖ, vor allem aber die ÖVP hat deutlich verloren, die FPÖ ist hingegen deutlich gestärkt worden. Wie weit kann Niederösterreich als Stimmungstest für die Landtagswahlen in Kärnten und in Salzburg gesehen werden? Welche Lehren müssen ÖVP und SPÖ ziehen, um ihre Ausgangslage für die Nationalratswahl 2024 zu verbessern? Angesichts der vielen Krisen herrschen laut Bundeskanzler Karl Nehammer „schlechte Zeiten für Regierende“. Sind die Fehler dafür bloß in der Kommunikation oder auch im Krisenmanagement zu suchen? Für Aufsehen hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit einem Interview unmittelbar vor Beginn seiner zweiten Amtszeit gesorgt: Er werde FPÖ-Obmann Herbert Kickl bei einem etwaigen Wahlsieg nicht automatisch mit der Regierungsbildung beauftragen. Wie ist die Aussage des Bundespräsidenten zu bewerten?

Hans Bürger diskutiert dazu am Sonntag, dem 5. Februar 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 in der „Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure“ mit:

Christian Ultsch

„Die Presse“

Martina Salomon

„Kurier“

Hubert Patterer

„Kleine Zeitung“

Eva Linsinger

„profil“

