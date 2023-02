295.874 Euro beim Finale der „seitenblicke night tour“ für LICHT INS DUNKEL

Beim 24. Gala-Abend der „Seitenblicke“ griff die Prominenz für den guten Zweck wieder tief in die Tasche

Wien (OTS) - Bereits zum 24. Mal organisierten die „Seitenblicke“ ihre „night tour 2022“ zugunsten von LICHT INS DUNKEL. In Kooperation mit zahlreichen Lokalen und Veranstaltern fanden Events statt, über die die „Seitenblicke“ berichteten und deren Erlös LICHT INS DUNKEL zugutekommt. Das Finale der „seitenblicke night tour“ fand gestern Donnerstag, dem 2. Februar 2023 – nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause –, im MMC Haus der Interspot Film in Wien statt. Das spendierfreudige Publikum ließ sich beim Galadiner – ausgerichtet von DO & CO und ANDI & ALEX – verwöhnen und zeigte sich bei Tombola und Versteigerung großzügig: 295.874 Euro Spendeneinahmen sind beim diesjährigen „Seitenblicke für LICHT INS DUNKEL“-Finale zusammengekommen.

Durch den Gala-Abend führte Kristina Sprenger und die Versteigerung wurde erneut von Karl Hohenlohe und Rudi Roubinek durchgeführt. Beide verstanden es ebenso kurzweilig wie effizient, den prominenten Gästen Höchstgebote für die wertvollen Exponate zu entlocken. Für den Show-Act konnte wieder ein berühmtes Künstler-Ehepaar gewonnen werden: Kammersängerin Camilla Nylund und Tenor Anton Saris verschönerten den Abend. Begleitet wurden ihre Darbietungen von Tibor Kováč an der Violine und Kristin Okerlund am Klavier.

Ein Bericht über die gestrige „Seitenblicke“-Gala ist heute, Freitag, in der Sendung „Seitenblicke“ um 20.05 Uhr in ORF 2 zu sehen. Ein 25-minütiges „Seitenblicke Spezial“ zeigt am Samstag, dem 18. Februar, um 22.00 Uhr in ORF 2 eine Zusammenfassung mit den Highlights des Gala-Abends und der Versteigerung.

Der Charity-Event zugunsten von LICHT INS DUNKEL

Zahlreiche Prominente wie Schauspieler Cornelius Obonya, Star-Geiger Julian Rachlin, ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer, ORF-Humanitarian-Broadcasting-Leiter Pius Strobl, LICHT INS DUNKEL-Geschäftsführer Mario Thaler, Ali Rahimi, Suzanne Harf, Stefan Ottrubay, Gerda Rogers, Kurt Mann, Peter Spak, „ZIB“-Präsentatorin Nadja Bernhard, Stadtrat Peter Hanke, Harald Serafin, Daniel Serafin und viele mehr waren der Einladung von Organisatorin und Interspot-Geschäftsführerin Inge Klingohr – in Begleitung ihres Mannes, Prof. Rudolf „Purzl“ Klingohr, und der beiden Söhne, der Interspot-Geschäftsführer Nils und Niki – gefolgt.

Das Höchstgebot des Abends erzielte eine Führung durch das Wiener Rathaus mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig um 60.000 Euro. 20.000 Euro wurde für eine Anzeigenseite geboten, zur Verfügung gestellt von der Tageszeitung „Kurier“. Das Überraschungslot ging für 17.000 Euro über den Tisch.

Insgesamt konnte mit der „seitenblicke night tour“ sowie dem Erlös der Versteigerung und dem Verkauf der Tombola-Lose ein Spendenergebnis von 295.874 Euro erzielt werden. Die „seitenblicke night tour“ hat seit 1997 bereits mehr als 6,3 Millionen Euro Spenden für LICHT INS DUNKEL gesammelt und damit zahlreiche Projekte und Einrichtungen unterstützt.

