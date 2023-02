SPÖ-Einwallner zu Cobra-Affäre: Nehammer muss Aufklärung vorantreiben!

SPÖ-Anfrage deckte Vertuschungsaktion auf, Kanzler in Verantwortung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner, dessen Anfrage zur Aufdeckung des mutmaßlichen Vertuschungs-Skandals führte, fordert Bundeskanzler Nehammer dazu auf, an der Aufklärung der Cobra-Affäre aktiv mitzuarbeiten: „Wie das Profil berichtet, wird Nehammer nun als Verdächtiger geführt. Der Kanzler sollte alles ihm Mögliche dazu beitragen, diese Affäre aufzuklären. Den Ermittlern dürfen keine Steine in den Weg gelegt werden, um das Vertrauen in die Politik nicht noch weiter zu beschädigen.“ ****

Wie eine Gallup-Umfrage gestern ergab, traut jede*r Zweite den Regierungsmitgliedern Korruption zu. Vor diesem Hintergrund muss die Affäre besonders schnell und unter den Augen der Öffentlichkeit aufgeklärt werden: „Es geht hier um die Frage, ob der Bundeskanzler an der Vertuschung des Vorfalls beteiligt war. Das ist keine Randnotiz. Die Frage, ob es sich der Kanzler aus seiner Machtposition heraus gerichtet hat, ist eine, die entscheidend für das Vertrauen und den Glauben in die Demokratie ist.“ (Schluss) sd/lp

