Taborsky/Lochmahr ad Hanke: Statt weiterhin mit dem Risiko zu spielen, müssen die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden

Keine Absicherung gegen hohe Preise - Armutszeugnis für Wiener Stadtregierung

Wien (OTS) - Die aktuellen Aussagen von Stadtrat Hanke lösen beim ÖAAB Wien Kopfschütteln aus. "Während der Finanzstadtrat wieder einmal nach einem Schutzschirm ruft, klammert man sich seitens der stadteigenen Wien Energie weiterhin an ein risikobehaftetes Geschäftsmodell, welches rein zur Gewinnmaximierung dient. Denn klar ist: Die Wiener Bevölkerung und vor allem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser Stadt profitieren davon in keiner Weise. Gravierende Erhöhungen wie zum Beispiel bei der Fernwärme um satte 92 % sprechen eine klare und eindeutige Sprache“, erklärt Landesobmann LAbg. GR Hannes Taborsky.



Letztendlich müsse es jedoch darum gehen, Absicherungen gegen steigende Preise vorzunehmen, um die von der Teuerung schwer betroffenen Wienerinnen und Wiener zu entlasten. „Diese Vorgangsweise, indem man nichts für die hart arbeitende Wiener Bevölkerung unternimmt, ist somit geradezu ein Armutszeugnis der Wiener Stadtregierung“, so Landesgeschäftsführer Stefan Lochmahr abschließend.

