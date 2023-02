SJ-Toumi: "Wien bleibt Wien! Die FPÖ hat keine Existenzberechtigung hier!”

Wien (OTS) - Nach den rassistischen Aussagen vom niederösterreichischen Integrationslandesrat Gottfried Waldhäusl, in denen er Menschen mit Migrationshintergrund das Existenzrecht abspricht, kommt es zu weiteren ekelhaften Aktionen.

“Der Rassismus der FPÖ zeigt sich wieder in seiner abstoßendsten Form! Es zeigt besonders jetzt, dass die FPÖ mit ihrer Politik keine Existenzberichtigung hat!”, meint Rihab Toumi, Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien.

Durch den Fernsehauftritt werden rechtsextreme Gruppen in ihren Meinungen bestärkt und greifen Wiener Schulen an. Wir sehen, was passiert, wenn die FPÖ das politische Klima weiterhin vergiftet - es kann nicht sein, dass Schüler und Schülerinnen in ihrem Alltag Angst vor rechtsextremen Angriffen haben müssen: “ Wir dürfen nicht zulassen, dass solche Aussagen einfach stehen gelassen werden - Weg mit dieser rassistischen Hetze! Menschen wie wir haben einen Platz in Wien - die FPÖ und ihre rechtsextremen Gruppen nicht! ” ,sagt Toumi abschließend.







