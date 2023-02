Staatssekretärin Mayer zum Tod von Caspar Richter

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: „Wir verlieren mit Caspar Richter einen großen Verfechter des zeitgenössischen Musiktheaters“

Wien (OTS) - „Caspar Richter hat sich ganz selbstverständlich zwischen den unterschiedlichen Genres, Oper, Operette, Ballett und Musical bewegt, sein Repertoire ist durch einen breiten Kanon an Werken gekennzeichnet. Als Dirigent hat er an der Wiener Staatsoper, der Volksoper Wien und einen großen Teil seines Lebens als Chefdirigent der Vereinigten Bühnen Wien gewirkt", so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Wir verlieren mit Caspar Richter einen großen Verfechter des zeitgenössischen Musiktheaters. Es ist seinem Namen und seinem Wirken zu verdanken, dass zahlreiche Werke und vor allem auch Uraufführungen ihre wohlverdienten Erfolge feiern konnten. Meine Anteilnahme gilt insbesondere seiner Familie, seinen Freunden und seinen zahlreichen Weggefährtinnen und -gefährten.“



Caspar Richter wurde u.a. mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet.

