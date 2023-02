SPÖ-Kucher zum Weltkrebstag: Vorsorgeuntersuchungen können Leben retten

Gesundheitssystem muss noch mehr nach dem Prinzip „Prävention > Intervention“ ausgerichtet werden

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des morgigen Weltkrebstages schließt sich SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher den Appellen an, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen, denn: „Sie können Leben retten!“ Krebs, so Kucher, ist in Österreich bei immer noch rund 21 Prozent aller Sterbefälle die Todesursache, dieser Wert könne sich reduzieren, wenn Leistungen aus den Früherkennungsprogrammen wie die jährliche Prostata- oder Brustkrebsuntersuchung in Anspruch genommen würden. Während der Corona-Pandemie wurden derartige Arztbesuche häufig ausgelassen. Es gelte allerdings das Prinzip, „je früher ein Krebs diagnostiziert wird, desto größer sind die Heilungschancen durch die Medizin“, argumentiert Kucher. ****

Das Angebot zur Vorsorge ist in Österreich kostenlos, umfassend und flächendeckend verfügbar. Am bekanntesten ist hierbei die allgemeine Vorsorgeuntersuchung, die besser als ‚Gesundheits-Check‘ bekannt sei. Sie steht allen Versicherten ab 18 Jahren einmal jährlich zur Verfügung. Personen ab dem 50. Lebensjahr wird empfohlen, die Darmkrebsvorsorge zu nutzen und Frauen ab 40 Jahren steht das kostenlose Screening-Programm für Brustkrebs zur Verfügung. Insgesamt erinnere der Tag auch die Politik daran, das Gesundheitswesen stets nach dem Prinzip „Prävention > Intervention“ auszurichten. (Schluss) lk/bj

