Grüne Wien/Pühringer: Horrende Energiekosten: Es braucht rasche Hilfe für tausende verzweifelte Wienerinnen und Wiener

Grüne mit 5 Forderungen, um rasch und nachhaltig aus der Krise herauszukommen

Wien (OTS) - Astronomisch hohe Gas-Abrechnungen und unverständliche Vorschreibungen – die derzeitigen Zustände für Energiekunden sind haarsträubend und mitunter existenzgefährdend. Fast täglich erreichen auch die Grünen Wien Fälle von horrenden Vorschreibungen und verwirrenden Kund:innenschreiben. Die Fälle zeichnen alle ein klares und tristes Bild: „Es ist ein Wahnsinn, dass Menschen mit so gravierenden Sorgen allein gelassen werden. Aus Angst vor der nächsten Gasrechnung drehen viele Wienerinnen und Wiener ihre Heizung nicht mehr auf. Doch niemand soll in einer kalten Wohnung ausharren müssen“, sagt Judith Pühringer, Parteivorsitzende der Grünen Wien. Die heute von der E-Control formulierten Vorschläge, um Kund:innen besser schützen zu können, sind daher zu unterstützen. Darüber hinaus haben die Grünen Wien fünf konkrete Forderungen, um die Menschen in dieser Krisenzeit besser zu unterstützen:

Verständliche, barrierefreie und mehrsprachige Information an die Kund:innen Enorme Wartezeiten, lange Menschenschlangen – das Kund:innenservice der Wien Energie ist heillos überfordert. Das Personal muss deshalb so rasch wie möglich aufgestockt werden. Das betrifft auch die Ombudsstelle. Es geht bei der Wien Energie um ein Unternehmen der städtischen Daseinsvorsorge! Die „Wien Energie – Unterstützung plus“ bekommen nur Menschen mit Anspruch auf Mindestsicherung oder Arbeitslosengeld. Angesichts dieser Notlage reicht das aber nicht. Die Unterstützung muss auch für Menschen geleistet werden, die an der Armutsgefährdungsschwelle leben.

Mittelfristig ist es notwendig, die Beratung zur Energieeffizienz für alle Wiener Haushalte auszubauen. Zudem müssen schnellstmöglich die Hauseigentümer, allen voran Wiener Wohnen, in die Verantwortung genommen werden, endlich die Wohnungen ordentlich zu dämmen. Endlich raus aus Öl und Gas! Die Energiekrise zeigt, wie dringend es die Energiewende braucht.

„Die Teuerungswelle mit dem aktuellen Rekordhoch ist schon schlimm genug. Dass die Menschen dann noch ständig vor der nächsten Energierechnung zittern müssen und unklar formulierte Briefe bekommen, können wir nicht akzeptieren. Die Stadtregierung muss deshalb den Wienerinnen und Wienern in dieser Notlage schleunigst echte Unterstützung anbieten!“, sagt Judith Pühringer.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at