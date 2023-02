Kärnten-Wahl-Berichterstattung: Anmeldefrist für Akkreditierungen verlängert

Medien, die am 5. März aus dem Regierungsgebäude berichten möchten, haben noch bis 10. Februar die Möglichkeit, sich unter abt1.lpd@ktn.gv.at anzumelden

Klagenfurt (OTS/LPD) - Am 5. März 2023 wählt Kärnten seinen Landtag. Das Regierungsgebäude am Arnulfplatz 1 wird zu diesem Zweck zum Medienzentrum. Wie bereits angekündigt, wird Medienvertreterinnen und Medienvertretern an diesem Tag die Möglichkeit geboten, direkt aus der Kärntner Landesregierung zu berichten. Zutritt ins Medienzentrum wird aus sicherheits- und organisationstechnischen Gründen aber nur akkreditierten Personen ermöglicht.

Jene Personen, die am Wahltag zum Zweck der Berichterstattung Zutritt ins Amtsgebäude benötigen, müssen sich via Mail an abt1.lpd@ktn.gv.at unbedingt anmelden. Um auch tatsächlich allen diese Möglichkeit zu bieten, wurde jetzt die Anmeldefrist auf 10. Februar 2023 verlängert.

Geben Sie bitte den vollen Namen, die Mailadresse, Telefonnummer und den Namen des Mediums aller anzumeldenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Sie erhalten zeitgerecht eine persönliche Einladung mit der Möglichkeit zur Akkreditierung.

Achtung: Die Einlasskapazitäten werden an diesem Tag begrenzt sein. Eine Akkreditierung für unangemeldete Personen wird es daher nicht geben, lediglich Umakkreditierungen.

