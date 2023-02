Ausstellung „60 Jahre Bezirksmuseum Penzing“ bis 28.6.

Informationen zur Jubiläumsschau: bm1140@bezirksmuseum.at

Wien (OTS) - 1962 kam es zur Gründung des Bezirksmuseums Penzing (14., Penzinger Straße 59). 1963 erfolgte die Eröffnung mit der Sonder-Ausstellung „Verkehrswege als Wegweiser der Geschichte“. In der Jubiläumsschau „60 Jahre Bezirksmuseum Penzing“ erinnern die auf ehrenamtlicher Basis wirkenden Bezirkshistoriker*innen noch bis Mittwoch, 28. Juni, an frühere Ausstellungen und Veranstaltungen. 12 Tafeln mit Bildern und Texten sowie Plakate und Objekte dokumentieren die bisherigen Aktivitäten, von einem Rückblick auf die Türkenkriege bis zur Hommage an den einstigen TV-Star, Schauspieler und Conférencier Heinz Conrads. Offen ist das Museum am Sonntag (von 10.00 bis 12.00 Uhr) und am Mittwoch (von 17.00 bis 19.00 Uhr). Immer ist der Eintritt frei. Spenden der Besucher*innen erleichtern dem Museumsteam die Finanzierung späterer Präsentationen. Auskunft: Telefon 897 28 52 (Mittwoch: Vormittag) bzw. E-Mail: bm1140@bezirksmuseum.at.

Von künstlerischen Ausbildungen am „Max Reinhardt Seminar“ bis zu den Arbeiten des Malers und Grafikers Georg Pevetz haben die Museumsleute im Laufe der Jahre eine Vielzahl an Ausstellungen organisiert. Die auf zahlreiche Räume aufgeteilte bezirksgeschichtliche Sammlung („Greißlerei“, Handschuhmacher, Instrumentenbauer, Bahnverkehr, Küche um 1930, Wohnzimmer um 1900, u.a.) ist sehenswert für Alt und Jung. Aus 5 Tafeln (Bilder und Texte), 2 Modellen und einem Gemälde besteht die bis Ende Juni angesetzte Sonder-Ausstellung „Straßenbahnen in Penzing anno dazumal (Linie 47 ade)“. Während der Ferien-Monate Juli/August, an Feiertagen und an schulfreien Tagen bleiben die Museumspforten verschlossen. Sonstige Angaben im Internet: www.bezirksmuseum.at.





