„Bürgeranwalt“: Hundestreit in Hundsheim – wann ist eine Hundezucht im Wohngebiet erlaubt?

Am 4. Februar um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 4. Februar 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Stromverschwendung? Müssen Straßenlaternen die ganze Nacht durchleuchten?

Eine neue Wegbeleuchtung in einer kleinen Sackgasse in Füllersdorf im Weinviertel verärgert die dortigen Anrainer/innen. Die ursprünglichen Lampen konnten durch Schalter bei Bedarf eingeschaltet werden. Doch im Herbst 2022 wurde die Beleuchtung von der Gemeinde abmontiert und durch LED-Lampen ersetzt, die die ganze Nacht leuchten. Der Bürgermeister von Großmugl argumentiert mit der Verkehrssicherheitspflicht der Gemeinde. Volksanwältin Gaby Schwarz diskutiert im Studio mit ihm und den Beschwerdeführern.

Hundestreit in Hundsheim: Wann ist eine Hundezucht im Wohngebiet erlaubt?

Auf einem Grundstück, das als Bauland/Wohngebiet gewidmet ist, züchtet Herr L. aus Hundsheim seit Jahren Hunde. Zehn oder mehr Hunde der Rasse Labrador seien dort untergebracht. Sein Nachbar klagt über eine angeblich unzumutbare Lärm- und Geruchsbelästigung durch die Nachbarhunde. Wie viele Hunde dürfen im Wohngebiet gehalten werden? Was hat die Gemeinde nach der Sendung im September 2022 entschieden?

Letzte Entscheidung: Der assistierte Suizid ist seit 2022 erlaubt, doch Sterbewillige kritisieren bürokratische Hürden

Frau S. aus der Steiermark hat sich mit folgendem Mail an die Redaktion gewandt: „Mein 80-jähriger Onkel ist nach einem Treppensturz vor fünf Jahren querschnittsgelähmt. Er hat drei erfolglose Suizidversuche hinter sich und nur einen Wunsch: zu sterben. Seit sieben Monaten bin ich an der Sache dran. Ich kann Ihnen von der nervenzermürbenden Tatsache unzähliger Mails und Telefonate berichten. Nur komme ich jetzt nicht weiter. Ich wünsche mir, dass Sie dieses Thema aufgreifen.“ „Bürgeranwalt“ hat diesem Wunsch entsprochen, Frau S. und deren Onkel besucht. Im Studio diskutiert eine Expertenrunde, ob das neue Sterbeverfügungsgesetz in der Praxis funktioniert.

