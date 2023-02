1000-mal „Am Schauplatz“: Bis zu 869.000 Seher/innen und 28 Prozent Marktanteil bei Jubiläumsausgabe in ORF 2

Insgesamt 1,3 Millionen bei „,Am Schauplatz‘ – Lange Nacht“

Wien (OTS) - Großes Publikumsinteresse für „Am Schauplatz“-Jubiläumssendung: Bis zu 869.000 Seherinnen und Seher verfolgten gestern, Donnerstag, 2. Februar 2023, um 21.00 Uhr in ORF 2 die 1000. Ausgabe der erfolgreichen ORF-Reihe. Im Schnitt erreichte die Zeitreise mit Peter Resetarits durch 1.000 Sendungen zwischen Ischgl, Hallstatt und Wien 724.000 „Am Schauplatz“-Fans und mit 28 Prozent Marktanteil den höchsten Marktanteilswert seit der bisher meistgesehen Sendung über Ischgl am 2. April 2020. Erfreulich hoch war auch das Interesse in den jungen Zielgruppen mit 19 Prozent bei den 12–49-Jährigen und 22 Prozent bei 12–29.

Ab 0.05 Uhr standen in „,Am Schauplatz‘ – Die Lange Nacht“ zehn weitere Folgen auf dem Programm. Insgesamt waren beim gestrigen „Am Schauplatz“-Abend – bis zum Ende des TV-Sendetags um 3.00 Uhr – 1,3 Millionen ORF-2-Seherinnen und -Seher bzw. 17 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) dabei.

